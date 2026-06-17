Geral

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Notícia

Obras para ampliação de rua são suspensas em São Marcos após irregularidades serem constadas 

Patrulha Ambiental da Brigada Militar, a Patram, identificou corte de araucárias durante período de defeso do pinhão. Uma Área de Preservação Permanente (APP) também teria sofrido supressão 

Tamires Piccoli

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