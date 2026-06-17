Obras para ampliação de rua são suspensas em São Marcos após irregularidades serem constadas 

Local em que as irregularidades foram constatadas é próximo ao Parque Municipal Albino Antonio Ruaro, em São Marcos. Batalhão Ambiental da Brigada Militar Patram / Divulgação

Uma obra de ampliação da Rua João Carlos Gasparotto, próximo ao Parque Municipal Albino Antonio Ruaro, em São Marcos, foi suspensa após a Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram) constatar irregularidades.

A fiscalização foi realizada na última quarta-feira, dia 10, quando denúncias chegaram ao órgão. No local, os policiais constataram que, apesar da licença para o corte de árvores ter sido emitida, diversas araucárias foram cortadas em período proibido.

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Segundo a Lei Estadual 15.915/2022, até 30 de junho não é permitido o corte, transporte e manejo da espécie, por conta da fase de defeso do pinhão.

Também foi apurado que o tamanho da área manejada é maior do que o indicado no licença, inclusive, tendo intervenções em uma Área de Preservação Permanente (APP).

Diante disso, um boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado para a Polícia Civil e ao Ministério Público para que investiguem a situação. As obras no local foram suspensas.