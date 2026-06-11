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Mobilização 
Notícia

Reconstrução da Igreja Matriz de Flores da Cunha deve começar em julho e ser concluída em dezembro de 2027

Conforme o empresário Neco Argenta, o espaço passará pela recuperação e restauro de forma simultânea. Duas empresas serão contratadas pela Associação dos Amigos da Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, entidade recém-formada e liderada por ele 

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