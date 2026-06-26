Obra dos residenciais San Gennaro, em Caxias, é retomada após encerramento de embargo

Canteiro de obras fica na Rua Tânia Tonet, 100, no bairro Reolon. Porthus Junior / Agencia RBS

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) encerrou o embargo sobre a obra dos residenciais San Gennaro I e II, em Caxias do Sul. Em nova análise, após a Construtora Belmais S.A. atender às solicitações, o órgão oficializou a decisão nesta quarta-feira (24).

O termo de embargo foi publicado no dia 11 de maio, paralisando todo o canteiro de obras na Rua Tânia Tonet, no bairro Reolon, onde são construídos 440 apartamentos por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

Na época, o MTE constatou situações de "risco grave e iminente" à segurança dos trabalhadores, como a falta de proteção contra quedas em altura, o que poderia ocasionar em acidentes. Também foi alegada exposição à energia elétrica e à extremidade de vergalhões de aço.

O órgão solicitava que a empreiteira, de Bento Gonçalves, adotasse 14 medidas para garantir a integridade dos operários no local.

Nos últimos dias, a Construtora Belmais conseguiu o desembargo parcial da obra. Com o novo aval do MTE, as operações puderam ser retomadas por completo.

Por meio de nota, a empresa assegura que o período de embargo "não deverá impactar o prazo de entrega dos empreendimentos, sendo esperada a continuidade do cronograma de execução previamente estabelecido".