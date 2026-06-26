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Obra dos residenciais San Gennaro, em Caxias, é retomada após encerramento de embargo

Em nova análise, depois de empreiteira atender a solicitações de segurança, o Ministério do Trabalho oficializou a decisão nesta quarta-feira

Luca Roth

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