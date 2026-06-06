Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 6/6

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
- Clottilde Concatto Gracelli, 89. Sepultada ontem, no Cemitério da Comunidade - Linha Sertorina
- Olmira da Costa de Oliveira, 78. Sepultada ontem, no Cemitério Público Municipal Central
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Egidio Angelo Thomasini, 77. Cremado ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Gelsomina Dalzochio, 74. Cremada ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
SÃO MARCOS
Capelas São José (54) 3291-1559
- Irani Maria Lopes, 73. Sepultada ontem, no Cemitério Publico Municipal de São Marcos
CARLOS BARBOSA
Memorial Caravaggio (54) 3461-2262
- Cláudio Augusto Jung, 65. Cremado ontem, no Crematório São José de Caxias do Sul.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Dalva Terezinha Soares Bemfica, 79. Sepultada ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Odete Maria Fruett, 77. Sepultada ontem, no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.
- Suzana Maria Gil Rossi, 80. Sepultada ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Marcia Eliza Vieira de Oliveira, 63. Sepultada ontem, no Cemitério Municipal de Caxias do Sul.
- Nilda Fernandes de Oliveira, 64. Cremada ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Affonso Boniatti, 97. Cremado ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Leila Maiza Thomazi, 65. Cremada ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Maria Biazus Marini, 96. Sepultada ontem, no Cemitério de São Gotardo.
GARIBALDI
Memorial Caravaggio (54) 3462-2949
- Manoel Moreira, 85. Cremado ontem, no Crematório São José de Caxias do Sul.
NOVA PRATA
Funerária Pratense (54) 3242-1715
- Nivalda Foscarini Verdi, 72. Sepultada ontem, no Cemitério Municipal - André da Rocha.