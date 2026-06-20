Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 20/6

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
- Nelson Domit, 99. Sepultado nesta sexta-feira (19), no Cemitério Público Municipal Central.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Gelson Tadeu dos Santos Maciel, 79. Cremado neste sábado (20), no Memorial Crematório São José.
- Rosmary de Cézaro, 67. Sepultada neste sábado (20), no Cemitério Público Municipal.
- Vanez Consoladora dos Santos, 53. Sepultada neste sábado (20), no Cemitério de Lajeado Grande.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Dinorah Alves Machado, 93. Sepultada neste sábado (20), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Isabel Cristina Pontel, 60. Sepultada neste sábado (20), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Lucas Daniel Ferreira dos Santos, 32. Sepultado neste sábado (20), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Paulo Divino de Oliveira Freitas, 66. Sepultado neste sábado (20), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
Capelas São José (54) 3028-8888
- Inês Bonatto Bellini, 78. Cremada neste sábado (20), no Memorial Crematório São José.
- Lucelia Cecília Rossi Spinato, 65. Cremada neste sábado (20), no Memorial Crematório São José.
- Perpétua Gonçalves da Luz, 75. Sepultada neste sábado (20), no Cemitério Municipal Vicente de Jesus, em Unistalda.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Ancilla Giacomina Nicoletto, 98. Sepultada nesta sexta-feira (19), no Cemitério da Comunidade de Nossa Senhora de Caravaggio.
- João Batista Trindade Cruz, 67. Sepultado nesta sexta-feira (19), no Cemitério Público Municipal.
- Lorena Maria Sinhor, 96. Sepultada nesta sexta-feira (19), no Cemitério Público Municipal.
- Terezinha Mortari Molon, 89. Sepultada nesta sexta-feira (19), no Cemitério Público Municipal.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Terezinha Zanin de Lima, 79. Cremada neste sábado (20), no Crematório Lovato.
- Paulo Gilberto Ferreira dos Santos, 67. Sepultado neste sábado (20), no Cemitério São Francisco.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Palmira Therezinha Roveda da Silva, 71. Sepultada neste sábado (20), no Cemitério Municipal de Muitos Capões.