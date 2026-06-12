Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 13/6

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
Leonildo Baptista Rodrigues, 82. Cremado neste sábado (13), no Memorial Crematório São José.
Luiza Marcolin, 83. Sepultada neste sábado (13), no Cemitério da Comunidade Nossa Senhora das Dores, Tuiuty.
Nelso Frattini, 78. Sepultado neste sábado (13), no Cemitério Público Municipal Central.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Gabriel Castro, 75. Cremado neste sábado (13), no Memorial Crematório São José.
- Olentra Hoefemann Paim, 72. Sepultada neste sábado (13), no Cemitério Jesus Bom Pastor.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Armelindo Cipriano Palhosa, 74. Sepultado neste sábado (13), no Cemitério da Comunidade de Santa Lúcia da 9ª Légua.
- Domingas Zalamena da Silva, 91. Sepultada neste sábado (13), no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.
- Etelvina de Castilhos, 90. Sepultada neste sábado (13), no Cemitério Público Municipal.
- Zelinda Ribeiro da Silva Catafesta, 88. Sepultada neste sábado (13), no Cemitério Santa Lúcia.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Simplicio Boeira Neto, 76. Cremado neste sábado (13), no Memorial Crematório São José.
- Sabina Pilati Bandiera, 96. Sepultada neste sábado (13), no Cemitério da Comunidade de Pedancino.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 3242-1519
- Luiza Giombelli Soster, 84. Sepultada nesta sexta-feira (12), no Cemitério Municipal de Vista Alegre do Prata.
- Irma Soccol Calza, 87. Sepultada neste sábado (13), no Cemitério Municipal Placidina, em Vieira de Araújo.