Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 9/6

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
- Ana Teresina Panizzi Vivian, 85. Cremada nesta segunda-feira (8), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Cesar Scarton, 58. Sepultado nesta segunda-feira (8), no Cemitério da Linha Paulina, em Faria Lemos.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Alessio Lazarotto, 69. Cremado nesta segunda-feira (8), no Memorial Crematório São José.
- Andresa Strapazzon, 49. Sepultada nesta segunda-feira (8), no Cemitério de Vila Seca.
- Ivani Terezinha Alves da Silva, 70. Cremada nesta segunda-feira (8), no Memorial Crematório São José.
- Jocelio Narciso de Oliveira, 59. Cremado nesta segunda-feira (8), no Memorial Crematório São José.
- José Mauro Rodrigues dos Santos, 78. Cremado nesta segunda-feira (8), no Memorial Crematório São José.
- Mavie Fernandes dos Santos, 1 dia. Sepultada nesta segunda-feira (8), no Cemitério Público Municipal.
- Zaira Palaoro Alves, 76. Sepultada nesta segunda-feira (8), no Cemitério Santos Anjos.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Cladir de Freitas Bernardi, 81. Sepultada nesta segunda-feira (8), no Cemitério São Pedro de Forqueta Baixa.
- Evaristo Novello, 86. Sepultado nesta segunda-feira (8), no Cemitério da Capela de Água Azul, em Santa Lúcia do Piaí.
- Honorina Souza da Silva, 73. Sepultada nesta segunda-feira (8), no Cemitério da Comunidade de Arroio Carvalho Itati.
- José Luís Oliveira da Silva, 60. Sepultado nesta segunda-feira (8), no Cemitério Público Municipal.
- Vanderlei José Tavares, 66. Cremado nesta segunda-feira (8), no Memorial Crematório São José.
- Miguel Hamilton Fagundes do Amaral, 60. Sepultado nesta segunda-feira (8), no Cemitério da Santa Casa de Caridade de São Gabriel.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Abílio Luciano Maraschin, 91. Sepultado nesta segunda-feira (8), no Cemitério Público Municipal II, em Rosário.
- Antônio Leonel de Barros, 66. Cremado nesta segunda-feira (8), no Memorial Crematório São José.
- Guillermo Eugenio Espinoza Fuentes, 81. Cremado nesta segunda-feira (8), no Memorial Crematório São José.
- José Roberto Marchioretto, 69. Cremado nesta segunda-feira (8), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Marines Salete Biasuz Schaidhauer, 63. Sepultada nesta segunda-feira (8), no cemitério da mesma comunidade da 4ª Légua.
FLORES DA CUNHA
CCR Assistência Familiar (54) 3292-5445
- Edir Alves da Silva, 91. Sepultado nesta segunda-feira (8), no Cemitério Municipal de Flores da Cunha.
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- João Edemar da Luz, 74. Sepultado nesta terça-feira (9), no Cemitério Municipal de Muitos Capões.