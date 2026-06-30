Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 30/6

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
- Francisco Geleinski, 62. Sepultado nesta segunda-feira (29), no Cemitério da Comunidade São José da Nona, em Veranópolis.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Alexandra da Costa Paim da Silva, 36. Sepultada nesta segunda-feira (29), no Cemitério Parque.
- Jane Marlete de Oliveira Muterle, 69. Cremada nesta segunda-feira (29), no Memorial Crematório São José.
- Maria Benta Pereira Candido, 98. Sepultada nesta segunda-feira (29), no Cemitério Público Municipal.
- Nemir David Fontana, 93. Cremado nesta segunda-feira (29), no Memorial Crematório São José.
- Eva de Oliveira Silva, 77. Sepultada nesta terça-feira (30), no Cemitério do Rosário II.
- Mafalda Cesira Ragazzon, 91. Sepultada nesta terça-feira (30), no Cemitério Público Municipal.
- Maria de Lourdes de Brito, 75. Sepultada nesta terça-feira (30), no Cemitério São Luiz da Terceira Légua.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Ermindo Sachtig, 72. Sepultado nesta segunda-feira (29), no Cemitério da Comunidade de Loreto.
- Igor Ferreira Pimentel, 23. Sepultado nesta segunda-feira (29), no Cemitério Público Municipal II – Rosário.
- Teresinha de Mello, 80. Sepultada nesta segunda-feira (29), no Cemitério Parque.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Adelino Bolsoni Purgaz, 82. Sepultado nesta segunda-feira (29), no Cemitério da Matriz de Ana Rech.
- Carmen Guerra, 74. Sepultada nesta segunda-feira (29), no Cemitério da Comunidade Santa Lúcia da 9ª Légua.
- Terezinha de Fátima dos Reis Riquinho, 64. Sepultada nesta segunda-feira (29), no Cemitério da Sociedade do Bairro Desvio Rizzo.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Erondina de Almeida e Silva, 89. Sepultada nesta segunda-feira (29), no Cemitério São Francisco.
Funerária Sagrada Família - (54) 3231-1002
- José Domingos da Silva, 65. Sepultado nesta segunda-feira (29), no Cemitério dos Castanhas, em Campestre da Serra.