Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 23/6

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
- Ivone Silveira Bock, 80. Cremada nesta segunda-feira (22), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Ruan Campos de Brito, 22. Sepultado nesta segunda-feira (22), no Cemitério Público Municipal Central.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Adir Comin, 87. Sepultado nesta segunda-feira (22), no Cemitério Público Municipal.
- Gabriel Alexander Castro Parabacuto, 24. Cremado nesta segunda-feira (22), no Memorial Crematório São José.
- Ilizeu Mariani, 81. Sepultado nesta segunda-feira (22), no Cemitério São Luiz da Sexta Légua.
- Lidy Costa dos Santos, 90. Sepultada nesta segunda-feira (22), no Cemitério Público Municipal.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Aida Mercedes Castro Narvaes, 50. Sepultada nesta segunda-feira (22), no Cemitério Público Municipal.
- Carlos Corrêa de Souza, 91. Sepultado nesta segunda-feira (22), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Elvira Rodrigues dos Santos, 86. Sepultada nesta segunda-feira (22), no Cemitério da Comunidade de Vila Seca.
- Helena Bortolini, 81. Sepultada nesta segunda-feira (22), no Cemitério Público Municipal.
Capelas São José (54) 3028-8888
- Sali Terezinha Moraes Ceron, 87. Sepultada nesta segunda-feira (22), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
FLORES DA CUNHA
CCR Assistência Familiar (54) 3292-5445
- Gentil Rodrigues Pinto da Silva, 87. Sepultada nesta segunda-feira (22), no Cemitério Municipal.
- Patrick Jadischke Vezaro, 32. Sepultado nesta segunda-feira (22), no Cemitério da Comunidade Esquina Gaúcha.
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Dirma Scudiero Salvador, 93. Sepultada nesta segunda-feira (22), no Cemitério Público Municipal.
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Mônica Alves da Fonseca Maciel, 24. Sepultada nesta segunda-feira (22), no Cemitério Municipal Santa Clara.