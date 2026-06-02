Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 2/6

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
- Carmelina Ferrari, 97. Sepultada nesta segunda-feira (1), no Cemitério Público Municipal Central.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Cristina Espelocin Barboza, 62. Cremada nesta segunda-feira (1), no Memorial Crematório São José.
- Iracema de Lima Meletti, 101. Sepultada nesta segunda-feira (1), no Cemitério Público Municipal.
- Maria Joneci Alves, 78. Sepultamento nesta terça-feira (2), às 14h, no Cemitério Santos Anjos.
- Maria Lourdes Susin, 88. Sepultada nesta segunda-feira (1), no Cemitério Público Municipal.
- Mercedes Faoro Pizzeta, 95. Sepultada nesta segunda-feira (1), no Cemitério da Comunidade de São José da 4ª Légua (Galópolis).
- Vercedino Faustino de Oliveira, 86. Sepultado nesta segunda-feira (1º), no Cemitério Municipal de Campestre da Serra.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Arci Pereira dos Santos, 76. Cremado nesta segunda-feira (1), no Memorial Crematório São José.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Alzerina Maria da Silva, 82. Cremada nesta segunda-feira (1), no Memorial Crematório São José.
- Antônio Carlos Albé (Tonho), 73. Sepultado nesta segunda-feira (1), no Cemitério da Matriz, em Ana Rech.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 3242-1519
- Ely Vassalo Prates, 93. Sepultado nesta segunda-feira (1), no Cemitério Municipal Placidina Vieira de Araújo.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Maria Fontana Borges, 76. Sepultada nesta segunda-feira (1), às 17h, no Cemitério da Capela da Luz.