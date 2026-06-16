Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 16/6

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
Divino da Silva Medeiros, 67. Sepultado nesta segunda-feira (15), no Cemitério Municipal de Arambaré.
Valdir Provensi, 80. Cremado nesta segunda-feira (15), no Memorial Crematório São José.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Alceu Marques de Oliveira, 78. Cremado nesta segunda-feira (15), no Memorial Crematório São José.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Darci Nunes de Souza, 94. Cremado nesta segunda-feira (15), no Memorial Crematório São José.
- Evilasio Alves Paim, 73. Cremado nesta segunda-feira (15), no Memorial Crematório São José.
- Lourival Gonçalves, 72. Sepultado nesta segunda-feira (15), no Cemitério Público Municipal II.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Daniele de Oliveira, 20. Sepultada nesta segunda-feira (15), no Cemitério Parque.
- Isabella Brena Zanella, 100. Sepultada nesta segunda-feira (15), na comunidade de Pinhal da Serra.
- Vitória Dorigatti Costa, 7. Sepultada nesta segunda-feira (15), no Cemitério da Comunidade de Fazenda Souza.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Lidia Marlene Rafaelli, 80. Sepultada nesta segunda-feira (15), no Cemitério da Comunidade de Linha São João.
- Vanderlei Terres, 82. Sepultado nesta segunda-feira (15), no Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula, em Pelotas.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Zenaira Maria Cardoso (Prof. Zenaira), 79. Sepultada nesta segunda-feira (15).
- Tereza Alves de Andrade, 83. Sepultada nesta terça-feira (16), no Cemitério Santa Clara.