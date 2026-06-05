Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 5/6

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
- Anely Spolti Comiotto, 99. Sepultada nesta quinta-feira (4), no Cemitério do Bairro Barracão.
- Felix Carlos Pellizzer, 86. Sepultado nesta quinta-feira (4), no Cemitério Público Municipal do Bairro Santo Antão.
- Nelso Nuncio, 74. Cremado nesta quinta-feira (4), no Memorial Crematório São José.
CARLOS BARBOSA
Memorial Caravaggio (54) 3461-2262
- Manoel Moreira, 85. Cremado nesta sexta-feira (5), no Crematório São José de Caxias do Sul.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Dalva Terezinha Soares Bemfica, 79. Cremada nesta sexta-feira (5), no Memorial Crematório São José.
- Leda Avelina Mazzarotto, 86. Sepultada nesta quinta-feira (4), no Cemitério do Bairro Santa Catarina.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Alice Francisquetti Noronha, 87. Sepultada nesta quinta-feira (4), no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.
- Antonia Mesa Casa de Carli, 86. Sepultada nesta quinta-feira (4), no Cemitério do Desvio Rizzo.
- Dorival Laurentino Xavier, 88. Sepultado nesta quinta-feira (4), no Cemitério Santa Catarina.
- Sebastiana da Costa Silveira, 89. Cremada nesta quinta-feira (4), no Memorial Crematório São José.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Carlos Ceron, 68. Cremado nesta quinta-feira (4), no Memorial Crematório São José.
- Dosolina Perin Gasparin, 81. Sepultada nesta quinta-feira (4), no Cemitério Novo de Ana Rech.
- Itaciro Paniz, 96. Sepultado nesta quinta-feira (4), no Cemitério Jardim da Paz da Forqueta.
- Maria Vanda de Lima, 73. Sepultada nesta quinta-feira (4), no Cemitério Santos Anjos.
- Osmar Jiordani, 67. Cremado nesta quinta-feira (4), no Memorial Crematório São José.
- Rejane Zamora Fasoli, 80. Sepultada nesta quinta-feira (4), no Cemitério João XXIII, em Porto Alegre.
- Sergio de Zorzi, 77. Cremado nesta quinta-feira (4), no Memorial Crematório São José.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- José Tomazzoni, 84. Sepultado nesta quinta-feira (4), no Cemitério da Comunidade da Linha 60.