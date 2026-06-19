Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 19/6

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
- Mirian Vacari Barcelos Zapalai, 57. Cremada nesta sexta-feira (19), no Memorial Crematório São José.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Ena Terezinha Tonoli, 86. Cremada nesta sexta-feira (19), no Memorial Crematório São José.
- Joel Rizzon Pereira, 49. Cremado nesta sexta-feira (19), no Memorial Crematório São José.
- José Borges da Silva Sobrinho, 77. Sepultado nesta sexta-feira (19), no Cemitério Santa Terezinha, em Esmeralda.
- Dalva Madalena Schimdt, 73. Cremada nesta sexta-feira (19), no Memorial Crematório São José.
- Edith Biasuz Armiliato, 86. Sepultada nesta sexta-feira (19), no Cemitério Santa Catarina.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Reduzino Bolson Bonato, 83. Sepultado nesta sexta-feira (19), no Cemitério de Fazenda Souza.
- Sextil Zenê Martini, 83. Sepultado nesta sexta-feira (19), no Cemitério Parque de Caxias do Sul.
- Zilá Correia Borges, 87. Sepultada nesta sexta-feira (19), no Cemitério Público Municipal.
- Maria Zilba Osorio de Godoi, 76. Sepultada nesta sexta-feira (19), no Cemitério Público Municipal.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Janio de Oliveira Maeski, 64. Sepultado nesta sexta-feira (19), no Cemitério Santa Corona.
NOVA PÁDUA
CCR Assistência Familiar (54) 3292-4266
- Vilma Maria Tormen Viapiana, 93. Sepultada nesta sexta-feira (19), no Cemitério de Nova Pádua.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 3242-1519
- Marlene Piva Bedin, 63. Sepultada nesta sexta-feira (19), no Cemitério São José, em Ibiraiaras.
- João Souza, 81. Sepultado nesta sexta-feira (19), no Cemitério Municipal Placidina Vieira de Araújo.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- João Rodrigues de Arruda, 98. Sepultado nesta sexta-feira (19), no Cemitério Santa Clara.