Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 12/6

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Dionatan Moreira Martins, 31. Sepultado nesta quinta-feira (11), no Cemitério Municipal do Rosário.
- Neli Pereira dos Santos, 78. Sepultada nesta quinta-feira (11), no Cemitério Público Municipal.
- Nestor Valdir Barazzetti, 78. Sepultado nesta quinta-feira (11), no Cemitério Santo Anton (Antão), 3ª Légua.
- Joaquim Brunetto Bogoni, 10. Sepultado nesta sexta-feira (12), no Cemitério Municipal de Maximiliano de Almeida.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Celio Scallia Dallagnol, 65. Sepultado nesta quinta-feira (11), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Cesar Eduardo Rodrigues Vieira, 68. Sepultado nesta quinta-feira (11), no Cemitério Público Municipal.
- Gilda Claudia Izoton Vieira, 47. Sepultada nesta quinta-feira (11), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Mathilde Nadalina Newkamp, 92. Cremada nesta quinta-feira (11), no Memorial Crematório São José.
- Roberto Carlos Pires, 60. Sepultado nesta quinta-feira (11), no Cemitério Público Municipal.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Fausta Ottilia Fiorini Barbieri, 96. Sepultada nesta quinta-feira (11), no Cemitério Parque.
FLORES DA CUNHA
CCR Assistência Familiar (54) 3292-5445
- Ivo Baroni, 73. Sepultado nesta sexta-feira (12), no Cemitério Municipal.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Delvino Antunes do Nascimento, 77. Cremado nesta quinta-feira (11), no Crematório Lovato.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Luiz Vanderlei Cidade de Quadros (Sargento Cidade), 73. Sepultado nesta sexta-feira (12), no Cemitério Municipal São Francisco.