Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 29/6

CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3461-2262
- José Corrêa de Moura, 73. Sepultado domingo (28), no Cemitério Público Municipal de Carlos Barbosa.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Ademar de Quadros, 62. Sepultado domingo (28), no Cemitério Público Municipal de Garibaldi.
- Maria do Carmo Vieira dos Santos, 98. Sepultada domingo (28), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Maria Zilma Guerra, 75. Sepultada domingo (28), no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.
- Nemir David Fontana, 93. Cremação nesta segunda-feira (29), às 17h, no Memorial Crematório São José.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Alison de Castilhos Paz, 27. Sepultado domingo (28), no Cemitério do Santo Antônio de Ana Rech.
- Luiz Orestes de Boni, 86. Sepultado domingo (28), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Manuel José Guarepe Carias, 61. Cremado domingo (28).
- Igor Ferreira Pimentel, 23. Sepultamento nesta segunda-feira (29), no Cemitério Público Municipal II - Rosário.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Celestina Casagrande Rech, 94. Sepultada domingo (28), no Cemitério Tunas Altas.
- Dulce Lamb Manthey, 88. Sepultada domingo (28), no Cemitério Santos Anjos.
- Fernando Miorin de Abreu, 57. Sepultado domingo (28), no Cemitério Parque.
- Adelino Bolsoni Purgaz, 82. Sepultamento nesta segunda-feira (29), às 10h, no Cemitério Matriz de Ana Rech.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Leolinda de Lurdes Teles Andriguetti, 88. Sepultada domingo (28), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3462-2949
- Therezinha Rosa Maria Mocellin Fontana, 93. Sepultada sábado (27), no Cemitério Público Municipal de Garibaldi.
SÃO MARCOS
Capela São José - (54) 3291-1559
- Gentile Ernesto Bassanesi, 90. Sepultado domingo (28), no Cemitério Publico Municipal de São Marcos.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Oliverio Almeida da Silva, 86. Sepultado domingo (28), no Cemitério Capela da Luz, Monte Alegre dos Campos.
- Marcos Fernandes Poncet, 52. Sepultamento nesta segunda-feira (29), às 11h, no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família - (54) 3231-1002
- Jair Ferreira Borges, 67. Sepultado domingo (28), no Cemitério Municipal de Muitos Capões.