Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 22/6

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
- Walter Girondi, 92. Sepultado no domingo (21), no Cemitério Público Municipal Central.
- Neuza de Lourdes Mortari, 73. Sepultamento nesta segunda-feira (22), às 10h, no Cemitério Municipal de Cacequi.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Anezio Reissner, 65. Cremado no domingo (21), no Memorial Crematório São José.
- Antonio Genoir Pereira dos Santos, 59. Sepultado no domingo (21), no Cemitério Público Municipal.
- Claudio Fernandez Laino, 71. Sepultado no domingo (21), no Cemitério do Bairro Cruzeiro.
- Helena Maria Dall'Agnol, 85. Sepultada no domingo (21), no Cemitério Santos Anjos.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Aurelia Maria Boff Manfro, 89. Sepultada neste domingo (21), no Cemitério do Bairro Santa Lúcia.
- Eroní Ferreira de Almeida, 66. Sepultada no domingo (21), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Priscila Karen de Jesus Machado, 34. Sepultada no domingo (21), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Vitor Guedes Oliveira, 28. Sepultado no domingo (21), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Elvira Rodrigues dos Santos, 86. Sepultamento nesta segunda-feira (22), às 10h, no Cemitério da Comunidade de Vila Seca.
- Jean Cirius Rius St Fleur, 74. Sepultamento nesta segunda-feira (22), às 10h, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
Capelas São José (54) 3028-8888
- Celita Sá Pinto, 100. Sepultada no domingo (21), no Cemitério Parque de Caxias do Sul.
- Delaine Cristina Dal Ri, 63. Sepultada no domingo (21), no Cemitério Jardim da Paz.
- Delmar Soares dos Santos, 89. Sepultado no domingo (21), no Cemitério Público Municipal e Jaquirana.
- Lauro Barp, 76. Cremado no domingo (21), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Maria Helena Stecanela, 77. Cremado no domingo (21), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Vitalina Boschetti Ferraro, 95. Sepultada no domingo (21), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Olga Lunardi, 96. Cremação nesta segunda (22), às 11h, no Memorial Crematório São José.
- Valmir de Oliveira Ferreira, 92. Sepultamento nesta segunda-feira (22), às 14h, no Cemitério Parque de Caxias do Sul.
- Zelia Rita Novello Vidor, 69. Sepultamento nesta segunda-feira (22), às 10h, no Cemitério de Santo Homo Bom.
SÃO MARCOS
- Liduvino Flavio de Castilhos, 60. Sepultado no domingo (21), no Cemitério São Judas Tadeu - Tapejara.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Fábio Andrighetti Bonatto, 44. Sepultamento nesta segunda (22), no Cemitério Santa Clara.
- Natálio Noel Duarte Maciel, 74. Sepultado no domingo (21), no Cemitério Santa Clara.
- Tania Gularte dos Reis, 71. Sepultada no domingo (21), no Cemitério São Francisco.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Mari de Fatima Godoy Pires, 57. Sepultada neste domingo (21), no Cemitério Santa Clara.