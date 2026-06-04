Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 4/6

CARLOS BARBOSA
Memorial Caravaggio (54) 3461-2262
- Emília Neis, 90. Sepultada nesta quarta-feira (3), no Cemitério Católico de São Vendelino.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Ana Maria Obando de Cuevas, 73. Cremada nesta quarta-feira (3), no Memorial Crematório São José.
- Claudino Emílio Petry, 88. Sepultado nesta quarta-feira (3), no Cemitério Público Municipal.
- Leda Avelina Mazzarotto, 86. Sepultada nesta quarta-feira (3), no Cemitério do Bairro Santa Catarina.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Catarina Bossle Rech, 56. Sepultada nesta quarta-feira (3), no Cemitério São Roque de Fazenda Souza.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Irema Toss Tomiello, 88. Sepultada nesta quarta-feira (3), no Cemitério da Matriz, em Ana Rech.
- Valdir Biaggio, 94. Cremado nesta quarta-feira (3), no Memorial Crematório São José.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Eva de Lourdes Antunes Vargas, 76. Sepultada nesta quarta-feira (3), no Cemitério Público Municipal.
- Rosalina Perini Rigo, 87. Cremada nesta quarta-feira (3), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.