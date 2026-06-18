Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 18/6

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Franklin Gonçalves Pereira, 79. Sepultado nesta quinta-feira (18), no Cemitério Santos Anjos.
- João Francisco Cardenal, 75. Sepultado nesta quinta-feira (18), no Cemitério Público Municipal II.
- Maria Izabel de Oliveira, 72. Sepultada nesta quinta-feira (18), no Cemitério Capão da Erva, Vila Seca.
- Matteo Goulart Schenato, 2 meses. Sepultado nesta quinta-feira (18), no Cemitério do Bairro Santa Corona.
- Ofélia Figueiredo de Oliveira, 93. Sepultada nesta quinta-feira (18), no Cemitério Santos Anjos.
- Plínio de Bastiani, 76. Sepultado nesta quinta-feira (18), no Cemitério Público Municipal.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Almira Carminatti, 88. Cremada nesta quinta-feira (18), no Memorial Crematório São José.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Adenir Moreira de Souza, 74. Sepultado nesta quinta-feira (18), no Cemitério Parque.
- André Luis Correa Ballestrin, 52. Cremado nesta quinta-feira (18), no Memorial Crematório São José.
- Nelson Zolet, 90. Cremado nesta quinta-feira (18), no Memorial Crematório São José.
- Therezinha de Paula Santana dos Reis, 87. Sepultada nesta quinta-feira (18), no Cemitério Santos Anjos
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Natanael Schineider, 41. Sepultado nesta quinta-feira (18), no Cemitério Santa Clara.