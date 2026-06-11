Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 11/6

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
- Gersi de Carvalho da Silva, 91. Sepultada nesta quarta-feira (10), no Cemitério Público Municipal do Bairro São Roque.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Dorval Severo Antunes, 57. Sepultado nesta quarta-feira (10), no Cemitério Público Municipal.
- Ivone Felisberto Mateus, 85. Sepultada nesta quarta-feira (10), no Cemitério Santos Anjos.
- Julio Cesar Alves Pereira, 20. Cremado nesta quarta-feira (10), no Memorial Crematório São José.
- Norma Roma Rizzon de Souza, 84. Sepultada nesta quarta-feira (10), no Cemitério Novo de Ana Rech.
- Osmar Augusto Larre Coitinho, 59. Sepultado nesta quarta-feira (10), no Cemitério São Francisco de Paula, em Pelotas.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Benicio Raul Soares Roceto, 75. Sepultado nesta quarta-feira (10), no Cemitério Público Municipal.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Edmor da Silva, 80. Cremado nesta quarta-feira (10), no Memorial Crematório São José.
- Rayane Camila Fernandes Kunz, 20. Sepultada nesta quarta-feira (10), no cemitério da comunidade São Jorge da Mulada.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Nelson Dossin, 84. Sepultado nesta quarta-feira (10), no Cemitério Público Municipal.
FLORES DA CUNHA
CCR Assistência Familiar (54) 3292-5445
- Everton Biazus, 38. Sepultado nesta quarta-feira (10), no Cemitério de São Roque.
- Pedro Salvador, 85. Sepultado nesta quarta-feira (10), no Cemitério de Nova Pádua.
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Luiz Antônio Cavagnoli, 67. Sepultado nesta quarta-feira (10), no Cemitério Público Municipal.