Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 24/6

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Isabel Cristina Ramos, 60. Sepultada nesta terça-feira (23), no Cemitério Santos Anjos.
- João Carlos de Matos, 51. Sepultado nesta quarta-feira (24), no Cemitério do Rosário II.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Cleusa Mendes da Silva, 65. Sepultada nesta terça-feira (23), no Cemitério Público Municipal.
- Jose Romario Pacheco, 86. Sepultado nesta terça-feira (23), no Cemitério Parque.
- Manoel Domingos Ribeiro, 81. Sepultado nesta terça-feira (23), no Cemitério Público Municipal.
Capelas São José (54) 3028-8888
- Claudio Inri Bacichetto, 76. Sepultado nesta terça-feira (23), no Cemitério Público Municipal.
- Elio Inocenti, 67. Sepultado nesta terça-feira (23), no Cemitério do Bairro São Ciro.
- Maria Etelvina da Silva Torres, 91. Sepultada nesta terça-feira (23), no Cemitério Público Municipal.
- Nivaldo Francisco Jacob Borges, 89. Cremado nesta terça-feira (23), no Memorial Crematório São José.
FLORES DA CUNHA
CCR Assistência Familiar (54) 3292-5445
- Pierina Zamboni Boff, 90. Sepultada nesta quarta-feira (24), no Cemitério da Comunidade de Pedancino.
- Antoninho Neri Barbosa, 63. Sepultado nesta terça-feira (23), no Cemitério Municipal de Liberato Salzano.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovani (54) 3242-1519
Valmor Fanton, 60. Sepultado nesta quarta-feira (24), no Cemitério da Comunidade São Marcos.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Conceição Andrelina Paim Borges (Dona Lina), 80. Sepultada nesta quarta-feira (24), no Cemitério Santa Clara.
- João Salvador Abreu de Almeida, 65. Sepultado nesta terça-feira (23), no Cemitério São Francisco.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Carla Maria Oliveira de Moraes, 43. Sepultada nesta quarta-feira (24), no Cemitério Municipal São Francisco.