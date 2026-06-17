Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 17/6

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
- Geraldo Ozimboski, 68. Sepultado nesta quarta-feira (17), no Cemitério Público Municipal Central.
- Gladis Mira Pereira, 81. Sepultada nesta quarta-feira (17), no Cemitério Público Municipal Central.
- João Iraldo Zanoni de Araújo, 84. Cremado nesta quarta-feira (17), no Memorial Crematório São José.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Aderico Prandi, 68. Sepultado nesta quarta-feira (17), no Cemitério Santos Anjos.
- Juarez Tavora Ribeiro, 71. Cremado nesta quarta-feira (17), no Memorial Crematório São José.
- Judite Correa Feijó, 67. Cremada nesta quarta-feira (17), no Memorial Crematório São José.
- Sebastião João Duarte, 86. Sepultado nesta quarta-feira (17), no Cemitério da Comunidade São Ciro.
- Thereza Maria Bolsoni Pires, 87. Cremada nesta quarta-feira (17), no Memorial Crematório São José.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- José Duarte de Oliveira, 81. Sepultado nesta quarta-feira (17), no Cemitério Santos Anjos.
- José Zari Bueno, 79. Cremado nesta quarta-feira (17), no Memorial Crematório São José.
- Joselia Gomes dos Santos, 68. Sepultada nesta quarta-feira (17), no Cemitério Público Municipal.
- Milton Mussoi, 72. Sepultado nesta quarta-feira (17), no Cemitério da Sociedade do Bairro Santa Catarina.
- Nayara Barreto dos Santos, 37. Sepultada nesta quarta-feira (17), no Cemitério Público Municipal II.
- Zelina dos Santos Brito da Silva, 92. Cremada nesta quarta-feira (17), no Memorial Crematório São José.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Brandina Tereza Camello Cavalli, 93. Sepultada nesta quarta-feira (17), no Cemitério da Comunidade do Bairro Santa Catarina.
- Maria Rosa da Silva Martins, 76. Sepultada nesta quarta-feira (17), no Cemitério da Sociedade do Bairro Santa Catarina.
- Simone Beatrís Salles Moccelin, 56. Cremada nesta quarta-feira (17), no Memorial Crematório São José.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Jozenir Bitencourt Penteado, 34. Sepultado nesta quarta-feira (17), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.