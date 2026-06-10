Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 10/6

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
- Geraldo Valduino Accorsi, 91. Sepultado nesta terça-feira (9), no Cemitério Municipal de Nova Prata.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Isis Mayte Soares Saiago, 20 dias. Sepultada nesta terça-feira (9), no Cemitério Público Municipal.
- Ivani Terezinha Alves da Silva, 70. Cremada nesta terça-feira (9), no Memorial Crematório São José.
- Ivone Felisberto Mateus, 85. Sepultada nesta quarta-feira (10), no Cemitério Santos Anjos.
- João Álvaro Massenz de Araujo, 62. Sepultado nesta terça-feira (9), no Cemitério Público Municipal.
- Jocelio Narciso de Oliveira, 59. Cremado nesta terça-feira (9), no Memorial Crematório São José.
- Rivadir Dall'Agnol, 69. Sepultado nesta terça-feira (9), no Cemitério Santos Anjos.
- Zaira Palaoro Alves, 76. Sepultada nesta terça-feira (9), no Cemitério Santos Anjos.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Alcides Kosma, 75. Sepultado nesta terça-feira (9), no Cemitério São Jorge da Mulada.
- Joventina da Silva Amaral, 64. Sepultada nesta terça-feira (9), no Cemitério Público Municipal II.
- Renato Sartor, 85. Sepultado nesta terça-feira (9), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Valdoir Andre Schmitt, 66. Sepultado nesta terça-feira (9), no Cemitério do Bairro São Caetano.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Jair Peixoto do Nascimento, 58. Sepultado nesta terça-feira (9), no Cemitério da Linha Arujuá, em São José das Missões.
- José Domingos Borssato, 83. Sepultado nesta terça-feira (9), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Leonardo Valério Domingues, 78. Cremado nesta terça-feira (9), no Memorial Crematório São José.
- Paulo Edilon Padilha, 79. Cremado nesta terça-feira (9), no Memorial Crematório São José.
- Sergio Malheiros, 84. Sepultado nesta terça-feira (9), no Cemitério da Comunidade de Loreto.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Teresa Marafon Fachini, 77. Sepultada nesta terça-feira (9), no Cemitério Público Municipal.