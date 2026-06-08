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O que muda na RS-122 em Caxias: duplicação terá viadutos, rótulas alongadas e retornos sem cruzamento

Obra prevê três rótulas alongadas, dois retornos em nível, dois viadutos e uma nova ponte; estrutura sobre o Arroio Tega está 97% concluída

Pedro Zanrosso

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