O que muda na RS-122 em Caxias: duplicação terá viadutos, rótulas alongadas e retornos sem cruzamento

Duplicação contempla 10,9 quilômetros da RS-122 em Caxias e já muda a paisagem do acesso a Rodovia dos Romeiros. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Desde março, quem transita pela RS-122, a partir do viaduto torto no Km 69 até a interseção com a RS-453 no Km 80, percebe o andamento das obras de duplicação do contorno norte de Caxias do Sul e como elas já alteram a paisagem do trecho. Prevista para ser concluída em janeiro de 2027, a duplicação dos 10,6 quilômetros envolve, segundo a Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), 500 pessoas e 78 veículos ou máquinas pesadas.

Além da duplicação da pista, ao longo do trecho serão construídas três rótulas alongadas, dois retornos em níveis, dois viadutos e uma ponte. Os prazos para cada uma dessas estruturas são diferentes e respeitam etapas que iniciam pelo corte da vegetação, serviços de drenagem, terraplanagem e asfaltamento.

Mais do que ampliar a capacidade de tráfego da rodovia, a duplicação da pista e a implantação de novas estruturas em entroncamentos também devem proporcionar mais segurança aos motoristas. As rótulas alongadas, por exemplo, permitem que os retornos sejam realizados contornando o canteiro central, evitando que os veículos cruzem a pista contrária. Já os viadutos irão eliminar cruzamentos arriscados, que atualmente ocorrem no mesmo nível. Outra medida importante é que as ruas laterais permitirão separar o fluxo local e os veículos que estão de passagem.

As escolhas por viadutos ou rótulas alongadas, segundo o diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, respeitam o projeto previsto em contrato e o Programa de Exploração Rodoviária (PER).

— As obras depois que iniciaram estão no cronograma correto. O contrato previu os equipamentos, quando fizemos o projeto tivemos que comprovar que as escolhas foram adequadas. Fizemos os estudos e vimos que as soluções apresentadas em contratos dão conta — afirma.

A ordem de início para os trabalhos foi assinada em 16 de março em um jantar festivo com a presença do governador Eduardo Leite e representantes da CSG. O prazo estipulado da entrega está atrasado — inicialmente era para ter sido entregue em janeiro deste ano — mas as obras emergenciais realizadas por conta da enchente de maio de 2024 obrigaram o adiamento do início.

Status diferentes em cada trecho

Rótulas e retornos serão implantados conforme a duplicação das faixas forem implantadas, o que é mais notado, por ora, no trecho entre o viaduto torto e o acesso ao bairro Cidade Nova. Enquanto isso, as estruturas maiores avançam em ritmos diferentes ao longo do trecho:

Iniciada ainda em janeiro do ano passado, a construção da nova ponte sobre o Arroio Tega é a estrutura mais avançada, com 97% dos trabalhos concluídos e previsão de estar pronta em outubro. A estrutura tem 270 metros de extensão e cerca de 40 metros de altura.

é a estrutura mais avançada, com 97% dos trabalhos concluídos e previsão de estar pronta em outubro. A estrutura tem e cerca de 40 metros de altura. O viaduto no Km 71 , no novo acesso ao bairro Cidade Nova, onde seguidamente o trânsito é bloqueado para detonações de rocha, está com 17% dos trabalhos concluídos .

, no novo acesso ao bairro Cidade Nova, onde seguidamente o trânsito é bloqueado para detonações de rocha, está com . No bairro Nossa Senhora da Saúde, o novo viaduto tem 17% da obra pronta. Ele terá 51 metros de comprimento, pista dupla em cada um dos sentidos e altura livre de 5,5 metros. A previsão também é para outubro deste ano e o investimento previsto é de R$ 13 milhões.



