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Novas concessionárias preveem investimentos e contratações no setor funerário de Caxias do Sul

Com trajetórias que somam décadas de atuação no segmento, Angelus, L. Formolo e Previr apostam em estrutura, atendimento e novos investimentos no município

Pablo Ribeiro

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