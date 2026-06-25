Novas concessionárias preveem investimentos e contratações no setor funerário de Caxias do Sul

Valor arrecadado com a contratação das empresas deve servir para melhorias nos cemitérios públicos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Após 10 anos de atuação sem concorrência no setor funerário, Caxias do Sul passará a ter três empresas autorizadas a prestar os serviços à população. A Central de Licitações (Cenlic) aprovou a habilitação da Previr Serviços Funerários, com atuação em Porto Alegre, que ofereceu outorga de R$ 1,58 milhão, do Grupo L. Formolo, com proposta de pouco mais de R$ 1,1 milhão, e da Funerária Angelus, também com atuação na capital gaúcha e cidades do entorno, que apresentou oferta de R$ 850 mil.

O município aguarda o pagamento das outorgas pelas empresas vencedoras, uma das etapas necessárias para formalização dos contratos. Conforme a prefeitura, a expectativa é de que isso ocorra nas próximas duas semanas.

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A concessão terá duração inicial de 10 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Além da prestação dos serviços funerários, as empresas deverão cumprir exigências de estrutura física, frota, estoque de urnas e atendimento gratuito a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Enquanto a Previr e a Angelus se preparam para ingressar no mercado local, o Grupo L. Formolo permanecerá como uma das concessionárias após mais de 50 anos de atuação em Caxias. Conheça a trajetória de cada uma delas.

Previr

Previr Serviços Funerários, em Porto Alegre. Grupo Cortel / Divulgação

A Previr Serviços Funerários integra o Grupo Cortel, empresa que atua há mais de meio século nos segmentos de cemitérios, crematórios e serviços funerários. A empresa completa 63 anos em 2026 e opera atualmente nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais e Amazonas. Segundo o diretor-presidente do grupo, Rafael Azevedo Flores, são 18 cemitérios, oito crematórios e cerca de 17 casas funerárias controladas pelo grupo.

O interesse por Caxias do Sul, segundo Flores, não é recente. A empresa acompanhava o mercado local há anos e via potencial na cidade em razão do porte populacional e da demanda pelos serviços. O diretor afirma que a empresa acredita que a concorrência tende a elevar o padrão dos serviços oferecidos à população.

— Caxias é uma cidade muito importante na economia do Estado e sempre tivemos interesse em atuar aqui. A concorrência acaba sendo muito positiva não somente para o morador, mas também para as próprias empresas. Uma concorrência construtiva certamente vai elevar o nível da prestação de serviços na cidade — afirma Flores.

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Embora ainda não divulgue o modelo definitivo de operação, a Previr já trabalha em estudos para implantação da estrutura exigida pelo edital, que inclui capelas velatórias, veículos próprios e equipe local.

— Certamente vamos contratar funcionários da cidade. É um serviço prestado 24 horas por dia, sete dias por semana. Muito provavelmente teremos uma equipe de pelo menos 10 funcionários atuando diretamente no negócio.

Angelus

Memorial Crematório Angelus, em Porto Alegre. Funerária Angelus / Divulgação

A história da Angelus tem ligação direta com Caxias do Sul. O diretor da empresa, Ary Bortolotto, relembra que sua trajetória profissional começou como contador junto à antiga Requiem Indústria de Urnas, fundada por Velocino Formolo.

Posteriormente, Bortolotto foi transferido para Porto Alegre para administrar uma operação da empresa na capital. Com o passar dos anos, a Angelus consolidou sua presença no mercado funerário da região metropolitana. Para o empresário, a entrada em Caxias representa uma oportunidade de contribuir para o desenvolvimento do setor.

— Atualmente, atuamos nos três estados do Sul. Somos um grupo forte, importante. Temos cerca de 40% do mercado de Porto Alegre e também estamos expandindo nossa atuação em Canoas. Somos uma empresa estruturada e vamos levar à Caxias a contribuição para melhorar a atividade como um todo.

A empresa pretende inicialmente instalar sua operação em um imóvel locado, adaptado para atender às exigências da concessão. Paralelamente, procura uma área para implantação de uma sede própria.

— Estamos procurando um imóvel para comprar e fazer uma sede digna da cidade, com condições equivalentes aos nossos concorrentes, para que a gente possa prestar realmente um serviço de qualidade. O nosso foco é na prestação de serviço.

A expectativa, segundo Bortolotto, é iniciar as atividades com mais de 10 funcionários e ampliar gradualmente o quadro, com expectativa de criar até 100 vagas de emprego no município no primeiro ano de atividade.

Grupo L. Formolo

Capelas São Francisco do Grupo L. Formolo, em Caxias do Sul. Grupo L. Formolo / Divulgação

Entre as três concessionárias, o Grupo L. Formolo é a empresa com presença histórica em Caxias do Sul. A família iniciou atuação no segmento funerário em 1957 e fundou oficialmente o grupo em 1971.

Segundo o diretor comercial Mateus Formolo, a empresa ampliou sua atuação para diversos municípios gaúchos. Além de Caxias do Sul, o grupo atua em Farroupilha, São Marcos, Bento Gonçalves, Osório e Santa Maria.

A empresa possui atualmente cerca de 160 funcionários e prepara novos investimentos no município, incluindo a conclusão de um crematório pet e novas capelas velatórias junto ao Crematório São José.

O diretor comercial destaca que a empresa esteve presente em diversos momentos de transformação do setor funerário na região.

— As primeiras capelas de velório privadas de Caxias foram estabelecidas pela nossa empresa, em 1971, no térreo do Hospital Pompéia. Sempre procuramos trazer para a comunidade aquilo que havia de mais moderno no segmento.

Sobre a retomada da concorrência no mercado local, Formolo avalia que o cenário tende a beneficiar tanto as empresas quanto os consumidores.

— A concorrência saudável desenvolve as empresas. Ela gera novas ideias, novos investimentos e novas entregas. Nesse sentido, eu não vejo problema algum em ter concorrência. É óbvio que o maior número de funerárias não aumenta o número de funerais, e essa é uma lógica do mercado.

Concorrência

Até 2016, o setor contava com duas empresas em Caxias: o Grupo L. Formolo e as Capelas Cristo Redentor. Em maio daquele ano, porém, o Grupo L. Formolo incorporou a concorrente, embora tenha mantido a marca.

Embora competissem no mercado até aquele ano, as Capelas Cristo Redentor foram fundadas por um integrante da mesma família criadora do Grupo L. Formolo.

O que prevê o edital

Pela nova concessão, as empresas deverão oferecer obrigatoriamente os chamados serviços funerários essenciais, com valores definidos pelo município.

Os preços atualmente previstos são:

Padrão I – Básico/Simples: R$ 3.184,35;

R$ 3.184,35; Padrão II – Especial (obesos e pessoas com mais de 1,90m de altura: R$ 3.429,30;

R$ 3.429,30; Serviço Infantil: R$ 1.714,65.

O pacote básico inclui urna funerária, sala velatória, transporte dentro do município, materiais de assepsia, velas e demais itens necessários à realização do funeral.

Além desses serviços tabelados, as concessionárias poderão oferecer produtos e serviços personalizados, cuja contratação ficará a critério das famílias.

Outra obrigação prevista no contrato é a realização gratuita de funerais para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Cada empresa deverá destinar mensalmente até 12% dos serviços prestados ao atendimento gratuito de casos encaminhados pelo município, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SMASC).

Estrutura mínima exigida

O edital determina que cada concessionária disponha de:

sala de recepção;

espaço para exposição de urnas;

sala para preparação de corpos;

depósito de materiais;

sanitários acessíveis;

no mínimo três capelas velatórias;

estacionamento para veículos do serviço;

pelo menos três veículos funerários próprios;

estoque mínimo de 80 urnas funerárias.