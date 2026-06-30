Nova vacina contra pneumonia e meningite passa a ser oferecida nas UBSs em Caxias do Sul

Gisele Nozari / Divulgação

A partir desta quarta-feira (1º), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Caxias do Sul passam a disponibilizar a nova vacina contra pneumonia e meningite, a pneumocócica 20-valente (Pneumo 20). A aplicação é destinada a crianças de até cinco anos, idosos acamados ou institucionalizados, povos indígenas em situações previstas pelo Ministério da Saúde e pessoas em condições clínicas inseridas no sistema do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie).

A nova vacina, que protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, substituirá gradativamente as vacinas pneumocócicas 10, 13 e 23, que eram, até então, utilizadas no Sistema Único de Saúde (SUS).

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O imunizante amplia a proteção contra doenças graves causadas pela bactéria pneumococo, como pneumonia, meningite, otite e infecções no sangue.

Por enquanto, as UBS Criúva, Santa Lucia do Piaí, Vila Seca, Vila Oliva e Fazenda Souza não disponibilizarão o imunizante. Conforme a Secretaria da Saúde (SMS), a previsão é que todas as unidades do município sejam abastecidas até a próxima semana, conforme a chegada das doses.

Como se imunizar

Quem fizer parte dos grupos elegíveis deve procurar sua UBS de referência com um documento com CPF e, se houver, a caderneta de vacinação da criança. Os profissionais da saúde avaliarão o histórico vacinal e indicarão o esquema vacinal adequado.