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Nova vacina contra pneumonia e meningite passa a ser oferecida nas UBSs em Caxias do Sul

O imunizante amplia a proteção contra doenças como pneumonia, meningite, otite e infecções no sangue

Gabriela Alves

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