Nova vacina contra pneumonia e meningite passa a ser oferecida nas UBSs em Caxias do Sul

A partir desta quarta-feira (1º), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Caxias do Sul passam a disponibilizar a nova vacina contra pneumonia e meningite, a pneumocócica 20-valente (Pneumo 20). A aplicação é destinada a crianças de até cinco anos, idosos acamados ou institucionalizados, povos indígenas em situações previstas pelo Ministério da Saúde e pessoas em condições clínicas inseridas no sistema do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie).
A nova vacina, que protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, substituirá gradativamente as vacinas pneumocócicas 10, 13 e 23, que eram, até então, utilizadas no Sistema Único de Saúde (SUS).
O imunizante amplia a proteção contra doenças graves causadas pela bactéria pneumococo, como pneumonia, meningite, otite e infecções no sangue.
Por enquanto, as UBS Criúva, Santa Lucia do Piaí, Vila Seca, Vila Oliva e Fazenda Souza não disponibilizarão o imunizante. Conforme a Secretaria da Saúde (SMS), a previsão é que todas as unidades do município sejam abastecidas até a próxima semana, conforme a chegada das doses.
Como se imunizar
Quem fizer parte dos grupos elegíveis deve procurar sua UBS de referência com um documento com CPF e, se houver, a caderneta de vacinação da criança. Os profissionais da saúde avaliarão o histórico vacinal e indicarão o esquema vacinal adequado.
Durante a semana, cinco postos de saúde funcionam com horário estendido (Cruzeiro, Esplanada, Eldorado, Desvio Rizzo e Cinquentenário) até as 19h para aplicação da vacina.