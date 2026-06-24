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Da Serra ao Litoral
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Nova pavimentação da Rota do Sol ficará pronta ainda em 2026, projeta Daer; saiba o que está sendo feito na rodovia

A RS-453 e a RS-486 foram divididas em três trechos e estão recebendo investimento de cerca de R$ 380 milhões do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). Além do asfalto, 11 contenções serão feitas, e devem ser concluídas no ano que vem

Marcos Cardoso

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