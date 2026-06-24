Nova pavimentação da Rota do Sol ficará pronta ainda em 2026, projeta Daer; saiba o que está sendo feito na rodovia

Pavimento está sendo refeito em alguns pontos da rodovia. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Há anos os motoristas convivem com os históricos problemas de conservação da Rota do Sol. São buracos, desníveis e falta de sinalização em diversos pontos da RS-453 e da RS-486, entre a Serra e o Litoral. Porém, desde janeiro, obras estão sendo feitas no percurso, e algumas delas devem ser concluídas ainda em 2026, segundo Luciano Faustino, diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Para receber os trabalhos, a Rota do Sol foi dividida em três trechos. O primeiro deles, com 59,28 quilômetros, vai do km 141,53 ao 200,81 da RS-453, de Caxias do Sul ao Lajeado Grande, no interior de São Francisco de Paula. O segundo trecho é de Lajeado Grande a Tainhas, indo do km 200,81 ao 240,26 da RS-453. O último é entre Tainhas e Terra de Areia, já no Litoral, pegando do km 240,26 ao 255,77 da RS-453 e do km 0 ao 38,66 da RS-486.

Assim, ao longo de praticamente 153 quilômetros, serão feitos trabalhos no pavimento asfáltico, contenções de encostas, serviços de drenagem e nova sinalização. Ao todo, serão investidos R$ 380 milhões do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), criado para centralizar os recursos financeiros destinados à recuperação, principalmente, de pontos afetados por eventos climáticos extremos, como o de 2024.

Conforme Faustino, os serviços são tratados como uma obra de resiliência para que a rodovia esteja preparada para encarar novos eventos climáticos. Assim, também foram mapeados pontos críticos para deslizamentos e serão feitas 11 contenções de encostas. Uma delas é no km 158, em Caxias do Sul, que teve risco de desmoronamento em 2024.

Essas obras, conforme o diretor-geral do Daer, devem auxiliar na conservação da Rota do Sol ao longo dos próximos anos. Para isso, foi feito todo um diagnóstico e apontadas as deficiências estruturais da estrada.

A projeção é de que o novo asfaltamento fique pronto ainda em 2026 e possa receber o grande fluxo de moradores da Serra que se desloca às praias gaúchas pela Rota do Sol durante o veraneio.

— Concebemos as frentes de obra de maneira a concentrar inicialmente na requalificação do pavimento para aproveitar esse segundo semestre e entregar a rodovia em boas condições para o veraneio. As pessoas vão ver muito serviço focado no pavimento nesses próximos meses, e também já o início das obras das contenções. E como essas obras interferem um pouco menos no tráfego, elas vão poder ser executadas ao longo do veraneio e também do primeiro semestre de 2027, onde devemos ter, aí sim, todo esse conjunto de obras concluído — detalha Faustino.

Impacto para quem circula

Em obras desse porte, a sinalização é um dos pontos fundamentais para a segurança de quem trabalha e circula pela rodovia. No km 157, por exemplo, onde uma das empresas contratadas pelo Estado já trabalha na contenção de uma encosta, foi instalado um semáforo e o trânsito opera no sistema de pare e siga enquanto há serviços. No acesso a Lajeado Grande o fluxo funciona de maneira similar, mas orientado por funcionários.

— Sempre que a empresa for programar uma nova frente de obra, primeiro eles têm que identificar rotas de desvio, sinalizar, fazer a operação com sinalização e, aí sim, bloquear a rodovia ou fazer o pare e siga — diz Faustino.

Morador de Terra de Arreia, o aposentado Valentim Maganhim passou pela Rota do Sol nesta semana. Ele e a esposa Neusa estavam se deslocando a Caxias do Sul para que ela pudesse realizar um procedimento médico e para visitar a filha que mora na cidade.

— Tem uns pedaços que está excelente o trabalho, e outros não. Fazia muito tempo que a gente estava nessa espera de melhorar a Rota do Sol, mesmo que coloque pedágio. Porque era intransitável a buraqueira. À noite, pior ainda — descreve o aposentado.

Morador de São Braz, no interior de Caxias do Sul, Sérgio Mazzochi é produtor rural e trabalha na Várzea do Cedro, em São Francisco de Paula. Ele passa diariamente pela Rota do Sol, e cobra uma manutenção mais rotineira na estrada.

— Estão fazendo essas mudanças aí, mas acho que não está muito bom pelo movimento que tem a Rota do Sol. Teria que recapá-la de fora a fora. Não adianta fazer esses pedacinhos aí, quando notam as emendas estão ainda pior que estava primeiro, vai abrir buracos — relata o produtor.

O empresário Vagner Babinski também circula todos os dias por um trecho da rodovia estadual. Na visão dele, a obra tem um lado positivo e outro negativo:

— Ela (obra) vem para melhorar a via e acaba atrapalhando um pouco também. Quando é bastante frequente, obra aqui, obra lá, torna um pouco perigoso o caminho. Mas tem sempre esses dois lados — pondera Babinski.

E a Rota do Sol vai ser concedida?

Segundo Faustino, as obras que estão em execução neste momento na Rota do Sol deixarão a rodovia pronta para o atual fluxo. No entanto, admite que o movimento deve aumentar com a implantação do novo aeroporto em Vila Oliva e do porto, em Arroio do Sal.

Mesmo assim, não há um projeto concreto em relação à ampliação da rodovia. Faustino afirma que o assunto passa por discussões internas. As possibilidades cogitadas são de implantação de terceiras faixas ou duplicações "nas partes mais importantes". Questionado sobre uma possível concessão à iniciativa privada, o diretor do Daer diz que é possível: