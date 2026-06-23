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Municípios da Serra registram temperaturas abaixo de 3°C nesta terça-feira

Região concentra seis das 20 menores marcas do Rio Grande do Sul; frio intenso deve se intensificar na quarta-feira, com previsão de geada ampla e temperaturas negativas nas áreas mais elevadas

Pablo Ribeiro

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