Municípios da Serra registram temperaturas abaixo de 3°C nesta terça-feira

Em São José dos Ausentes, termômetros marcaram 0,6°C. Milena Velho Amaral / Divulgação

A intensa massa de ar polar que atua sobre o Rio Grande do Sul provocou temperaturas próximas ou abaixo de 3°C em diversos municípios da Serra na manhã desta terça-feira (23). Dados preliminares da Climatempo, com base em medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro) e da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), colocam a região entre as mais frias do Estado.

O município serrano com a menor temperatura foi São José dos Ausentes, onde os termômetros marcaram 0,6°C, a segunda menor mínima do Rio Grande do Sul. Em seguida aparecem Vacaria, com 1°C, e Bom Jesus, com 2°C.

Também figuram entre as menores temperaturas do Estado Canela, com 2°C, Veranópolis, com 2,1°C, São Francisco de Paula, com 2,3ºC, além de Caxias do Sul e Pinhal da Serra, que registraram 2,5°C.

No ranking estadual, apenas Rosário do Sul (0,3°C), teve temperatura inferior à registrada em São José dos Ausentes.

A atuação da massa de ar polar mantém o tempo firme e seco em praticamente todo o Estado nesta terça-feira. Na Serra, o sol predomina ao longo do dia, mas as temperaturas seguem baixas mesmo durante a tarde, reforçando a sensação de frio. Em Caxias do Sul, a temperatura máxima não deve passar dos 8ºC.

Frio aumenta na quarta

A previsão indica que a quarta-feira (24) será o dia mais frio desta onda de frio no Rio Grande do Sul. Com o pico de intensidade da massa de ar polar, a Serra deverá registrar as menores temperaturas da semana.

Nos pontos mais elevados da região, especialmente nos Campos de Cima da Serra, os termômetros podem variar entre -5°C e 0°C nas primeiras horas do dia. A expectativa é de formação de geada forte e generalizada. Apesar da presença do sol durante o dia, as temperaturas permanecem baixas e a sensação de frio deve persistir.

Na quinta-feira (25), o tempo continua firme, com amanhecer bastante gelado e ocorrência de geada ampla, principalmente nos Campos de Cima da Serra. Ao longo da tarde, a presença do sol favorece uma leve elevação das temperaturas.