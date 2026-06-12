Mulher tem 46% do corpo queimado após lareira artesanal explodir em casa de Vacaria 

Uma mulher de 55 anos ficou gravemente ferida após uma lareira artesanal, instalada na casa dela, ter explodido. O caso aconteceu em um residência da Avenida Moreira Paz, no bairro Fátima, em Vacaria.
Os bombeiros foram acionados na tarde desta sexta-feira (12) para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, encontraram a mulher com queimaduras no rosto, pescoço, mãos e pernas.
Ao todo, 46% do corpo dela ficou machucado, sendo considerado um caso de queimaduras de segundo grau. Ela foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria, mas será transferida para uma unidade especializada em queimaduras.
Segundo os bombeiros, a lareira em questão se trata de uma estrutura artesanal, feita com tábuas e pedras. O fogo teria sido acendido com álcool automotivo. Nesse momento, ocorreu uma explosão que provocou um princípio de incêndio. O fogo foi controlado pelos moradores antes da chegada dos bombeiros.
As chamas causaram danos em sofás e outros móveis. Além da mulher, nenhum outro morador ficou ferido. Os bombeiros alertam para os riscos do uso de líquidos inflamáveis, como o álcool, no acendimento de lareiras, churrasqueiras fogueiras.