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Acidente 
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Mulher tem 46% do corpo queimado após lareira artesanal explodir em casa de Vacaria 

Ela foi encaminhada em estado grave para o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, contudo, deverá ser transferida para uma unidade especializada no tratamento de queimaduras 

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