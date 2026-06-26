Mulher morre após ser atropelada na faixa de pedestres em Bento Gonçalves

Uma mulher morreu após ser atropelada na manhã desta sexta-feira (26) no bairro Fenavinho, em Bento Gonçalves. Sandra Salete Nazari Prior, 62 anos, foi atingida por um Fiat Palio na Rua Castelo Branco, por volta das 6h30min.
De acordo com a Polícia Civil, ela estava atravessando a rua na faixa de pedestres. A apuração inicial dos agentes indica que, enquanto parte dos veículos parou para a travessia, o Palio não conseguiu frear ou desviar e acertou Sandra.
O motorista permaneceu no local e prestou socorro. Ele foi ouvido e liberado pela polícia após o teste de etilômetro não acusar consumo de álcool. Segundo o Departamento Municipal de Trânsito (DMT), o carro foi removido a um depósito credenciado ao Detran.