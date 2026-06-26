Mulher morre após ser atropelada na faixa de pedestres em Bento Gonçalves

Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira na Rua Castelo Branco. Departamento Municipal de Trânsito de Bento Gonçalves / Divulgação

Uma mulher morreu após ser atropelada na manhã desta sexta-feira (26) no bairro Fenavinho, em Bento Gonçalves. Sandra Salete Nazari Prior, 62 anos, foi atingida por um Fiat Palio na Rua Castelo Branco, por volta das 6h30min.

Leia Mais Homem é encontrado morto com dois tiros na cabeça dentro de carro no Bela Vista, em Caxias

De acordo com a Polícia Civil, ela estava atravessando a rua na faixa de pedestres. A apuração inicial dos agentes indica que, enquanto parte dos veículos parou para a travessia, o Palio não conseguiu frear ou desviar e acertou Sandra.