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Mulher fica ferida após carro cair em buraco de obra no Desvio Rizzo, em Caxias do Sul

Acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (15), na Avenida Alexandre Rizzo. Vítima de 24 anos foi encaminhada para atendimento 

Bruno Tomé

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