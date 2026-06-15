Mulher fica ferida após carro cair em buraco de obra no Desvio Rizzo, em Caxias do Sul

Cruze foi retirado após cair na obra no Desvio Rizzo. Porthus Junior / Agencia RBS

Um carro caiu em um buraco de obra na Avenida Alexandre Rizzo, no bairro Desvio Rizzo em Caxias do Sul, na tarde desta segunda-feira (15). Uma mulher de 24 anos teve ferimentos no rosto e foi encaminhada para atendimento médico.

O acidente com um Cruze aconteceu em frente a uma farmácia na avenida, próxima a um postos de combustíveis. O motorista do Cruze, Felipe Ribeiro, 34, relata que tentou entrar no estacionamento do estabelecimento quando foi atrapalhado pela luz do sol e caiu na obra do Samae. Ribeiro diz que não havia sinalização sobre os trabalhos no local.

— Não tinha fiscalização nenhuma e estava contra o sol, e eu caí no buraco — relatou o empresário.

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Ribeiro contou também que a esposa pode ter quebrado o nariz e machucou o rosto. Ele conseguiu sair do veículo e retirar a mulher. Foi necessário acionar um guincho para retirar o carro do local. A Brigada Militar (BM) atendeu a ocorrência.

Em nota, o Samae manifestou solidariedade aos envolvidos e informou que uma empresa terceirizada realizava uma obra na rede pluvial da Avenida Alexandre Rizzo quando o veículo caiu em uma vala aberta no local. Conforme a autarquia, a área estava sinalizada com cones e telas de segurança. Confira na íntegra:

"O Samae informa que por meio de empresa terceirizada está executando uma obra na rede pluvial do bairro Desvio Rizzo.

Trata-se de uma tubulação canos de concreto com 1,2 m de diâmetro, a vala têm 7 metros de comprimento por 2 metros de largura e fica na avenida Alexandre Rizzo, em frente a uma farmácia.

Na parte da tarde um veículo que trafegava na rua Ernesta Coleone ao tentar atravessar avenida Alexandre Rizzo, caiu em um buraco onde a obra estava sendo executada. No local havia tráfego intenso de máquinas e profissionais executando o serviço. O espaço estava sinalizado com cones e telas de segurança.

O Samu foi acionado, o motorista e a sua esposa que estava na carona foram resgatados e atendidos com ferimentos leves. O carro foi retirado da vala pela empresa terceirizada e levado num guincho pelo motorista.

O Samae presta solidariedade aos envolvidos."

Momento em que Cruze caiu em obra no Desvio Rizzo. Kleiton Santos / Arquivo pessoal