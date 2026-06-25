Mulher é salva de incêndio após alerta de cachorro em Vacaria; casa dela foi parcialmente destruída

O caso foi registrado por volta das 3h30min desta quinta-feira (25). Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Um incêndio atingiu uma residência na Rua Otávio Roxo, no bairro Cristal, em Vacaria, durante a madrugada desta quinta-feira (25). O caso foi registrado por volta das 3h30min.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a proprietária da casa estava dormindo quando foi acordada pelo seu cachorro de estimação. Ao verificar o que estava acontecendo, ela percebeu que os fundos da residência já estavam em chamas.

Móveis, pertences e documentos pessoais que estavam na área atingida foram destruídos. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

O fogo atingiu a garagem e a cozinha anexas ao imóvel. De acordo com os bombeiros, a residência possui 176 metros quadrados e 68 deles foram consumidos pelo fogo. Móveis, pertences e documentos pessoais que estavam na área atingida foram destruídos.