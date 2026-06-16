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"Sejam minha voz"
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Morre torcedor do Juventude que escreveu mensagem à torcida durante internação em 2024

José Zari Bueno tinha 79 anos, era sócio do clube desde 1973 e ficou conhecido pela frase que mobilizou os alviverdes

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