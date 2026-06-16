Morre torcedor do Juventude que escreveu mensagem à torcida durante internação em 2024

Em 2024, meia Nenê, ex-jogador do clube, visitou o torcedor jaconero no hospital. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Morreu nesta segunda-feira (15), aos 79 anos, o torcedor do Juventude José Zari Bueno, sócio do clube desde 1973 e conhecido entre os alviverdes pela mensagem "Sejam minha voz", escrita durante um período de internação e que mobilizou a torcida em 2024.

José Zari estava internado após enfrentar problemas de saúde e, naquele período, passou a se comunicar por meio de um caderno e de um lápis, depois de realizar uma traqueostomia. Em uma das anotações, escreveu uma mensagem direcionada à torcida do Juventude: "Aos amigos torcedores do Juventude, devemos torcer e aplaudir, indiferente do resultado, porque sabemos que quem é torcedor é nas horas boas e nas adversidades. Sejam minha voz."

A frase ganhou repercussão nas redes sociais, foi compartilhada por torcedores e chegou ao clube. Dias depois, José recebeu a visita do então meia Nenê no Hospital Pompéia, em Caxias do Sul. O jogador entregou uma camisa do Juventude e conversou com o torcedor.

Bueno foi presença constante nas arquibancadas do Estádio Alfredo Jaconi, segundo o clube. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Na época, familiares informaram que José enfrentava complicações decorrentes de uma parada cardiorrespiratória e havia suspeita de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e esclerose lateral amiotrófica (ELA).

Em nota, o Juventude lamentou a morte do torcedor e destacou sua trajetória de mais de cinco décadas como sócio do clube.

Além da ligação com o Juventude, José Zari também teve passagem pelo futebol amador. Jogou pelo Auri-Verde, de Lagoa Vermelha, e atuou no futsal pelo Gravatas antes de se tornar um frequentador assíduo do Alfredo Jaconi.