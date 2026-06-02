Morre Paulo Roberto, cantor de Flores da Cunha que popularizou o italo dance no Brasil

Natural de Flores da Cunha, Paulo Roberto morava de Caxias do Sul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O cantor, compositor e comunicador Paulo Roberto Tonet morreu nesta segunda-feira (1º), aos 65 anos. Ele lutava contra um câncer de pâncreas. Natural de Flores da Cunha e morador de Caxias do Sul, Paulo Roberto construiu uma carreira de mais de quatro décadas na música. Ficou conhecido inicialmente pelas canções românticas lançadas nas décadas de 1980 e 1990, como Tomara Que Caia, Amor Proibido e Vai, Saudade. Na virada dos anos 2000, passou a investir no italo dance, gênero que combina melodias italianas e música eletrônica, e alcançou maior projeção.

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Com músicas como Torneró, Il Cielo è Testimonio e Emozione, o cantor conquistou espaço em rádios do Brasil e da Itália e passou a se apresentar em diferentes regiões do país. Também participou de programas de televisão, entre eles os comandados por Raul Gil, Adriane Galisteu e o Programa do Bolinha.

Em entrevista ao Pioneiro, em setembro de 2024, Paulo Roberto relembrou apresentações para grandes públicos, incluindo shows nos pavilhões da Festa da Uva. Afirmou que o italo dance foi o estilo com o qual mais se identificou durante a carreira:

— Acho que esse estilo musical tão empolgante, que era o italo dance, casou muito bem com a minha personalidade. Porque eu sempre me conectei muito com o público, podia cantar por várias horas sem perder o pique. Chegavam a dizer que eu só podia usar algum aditivo, mas nem de beber eu gostava. Sempre foi só uma troca de energia muito forte com as pessoas.

Ao longo da trajetória, lançou 17 álbuns e gravou 186 músicas. Nos últimos anos, reduziu a agenda de shows, mas continuou se apresentando e mantendo contato com o público por meio das redes sociais.

Além da carreira artística, Paulo Roberto também apresentou um programa na Rádio Amizade FM, de Flores da Cunha, e administrava uma pastelaria que atendia padarias e mercados da região.