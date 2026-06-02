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Morre Paulo Roberto, cantor de Flores da Cunha que popularizou o italo dance no Brasil

Artista lançou 17 álbuns ao longo da carreira e ficou conhecido por sucessos que misturavam temas italianos e música eletrônica

Pablo Ribeiro

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