Morre o funcionário que sofreu acidente de trabalho durante manutenção no parque Snowland, em Gramado

O trabalhador que sofreu ferimentos graves durante serviços de manutenção no parque temático Snowland, em Gramado, não resistiu e morreu. Ele foi identificado como Kelvin Tavares da Silva. A informação foi confirmada pelo gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Vanius Corte, e pela delegada da Polícia Civil Fernanda Aranha.

O acidente ocorreu por volta das 8h35min desta quarta-feira (10), enquanto Silva fazia a manutenção em uma esteira localizada na área técnica do parque. A atração estava fechada para manutenção, como ocorre nas quartas-feiras, segundo a comunicação oficial do parque Snowland.

Durante a intervenção, a roupa do trabalhador foi puxada pelo equipamento, causando uma laceração na região da axila. Ele sofreu intensa perda de sangue e teve parte das roupas arrancadas, o que contribuiu para um quadro de hipotermia e posterior parada cardiorrespiratória.

Silva chegou a ser socorrido em estado grave e encaminhado ao hospital de Gramado. Conforme o MTE, a parada cardiorrespiratória foi revertida, mas ele também apresentava traumatismo cranioencefálico, o que indica a possibilidade de uma queda no momento do acidente.

A morte foi confirmada no fim da tarde desta quarta-feira. Até o momento, não há informações sobre os atos de despedida.

Em inspeção técnica realizada no local, o Ministério do Trabalho constatou que a esteira permanecia em funcionamento no momento da manutenção. O órgão segue analisando as informações para a elaboração do laudo.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) e a Polícia Civil também estiveram no parque. Um inquérito será instaurado para apurar as circunstâncias do acidente. Conforme os primeiros levantamentos, não foram identificados indícios de risco à segurança dos visitantes, motivo pelo qual o parque não foi interditado.

A Gramado Parks, responsável pelo Snowland, informou que o parque será aberto na quinta-feira (11).

Nota da Gramado Parks

Nota enviada pela Gramado Parks antes da confirmação da morte — a empresa foi questionada para se posicionar sobre a morte, mas até a publicação deste texto não enviou atualização: