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Morre o funcionário que sofreu acidente de trabalho durante manutenção no parque Snowland, em Gramado

Caso aconteceu na manhã de quarta-feira (10), quando ele teve as roupas puxadas por uma esteira. Além de sofrer uma laceração e perder sangue, a vítima teve hipotermia e sofreu lesão na cabeça. Espaço onde o acidente aconteceu passou por vistoria do Ministério do Trabalho, IGP e Polícia Civil

Tamires Piccoli

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