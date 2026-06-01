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Morre o engenheiro químico e empresário caxiense Luiz Santiago Veronese Mascia

Fundador da Indústria Química Mascia, ele criou uma das primeiras empresas gaúchas especializadas em tratamento químico de água para caldeiras

Pablo Ribeiro

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