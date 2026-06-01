Morre o engenheiro químico e empresário caxiense Luiz Santiago Veronese Mascia

"Aprendi muita coisa de tanto testar e lendo em livros como forma de brincar", disse Mascia em entrevista ao Pioneiro em 2022, no cinquentenário da sua empresa. Fabio Grison / Divulgação

O engenheiro químico e empresário caxiense Luiz Santiago Veronese Mascia morreu neste domingo (31), aos 83 anos. Fundador da Indústria Química Mascia, ele foi um dos pioneiros no Rio Grande do Sul no desenvolvimento de soluções para tratamento químico de água de caldeiras, segmento que, quando iniciou suas atividades, era dominado por multinacionais.

Natural de uma família tradicional do setor químico em Caxias do Sul — a Veronese—, Mascia construiu uma trajetória empresarial que teve origem ainda na juventude, impulsionada pela curiosidade e pela paixão pela química. Sua empresa nasceu em 1972, no porão da casa de sua avó. Cinco décadas depois, alcançou mais de 4,5 mil clientes em todo o país.

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Em entrevista ao Pioneiro em maio de 2022, quando a empresa completou 50 anos, Mascia relembrou que o interesse pela química surgiu ainda na infância. Neto do fundador da Veronese, indústria química criada em Caxias do Sul em 1911, ele costumava transformar o porão da casa da avó em laboratório para realizar experiências e testes que encantavam os amigos.

— Eu sempre gostei, reunia a gurizada e fazia experimentos quando era menino. Transformava o branco em azul, o azul em vermelho. Aprendi muita coisa de tanto testar e lendo em livros como forma de brincar — contou na ocasião.

A trajetória profissional começou cedo. Aos 17 anos, trabalhou como laboratorista na empresa da família. Depois, mudou-se para Porto Alegre para cursar Engenharia Química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), período em que também atuou na Caixa Econômica Federal. Após a graduação, retornou a Caxias do Sul e voltou a trabalhar na Veronese.

Foi nesse período que decidiu seguir um caminho próprio. Com experiência acumulada e novas ideias para o setor, desenvolveu fórmulas e fundou a própria empresa. Ao longo dos anos, a empresa expandiu sua atuação e passou a ser administrada também pela segunda geração da família. Os filhos deram continuidade ao negócio e participaram da diversificação das atividades, incluindo a criação da marca Nelly, linha de produtos de limpeza batizada em homenagem à mãe do fundador.

Luiz Santiago Veronese Mascia deixa a esposa, Maria Cristina Mascia, os filhos Fernanda Mascia Fadanelli, Luís Santiago Veronese Mascia Filho e Luciana Mascia, além de netos.