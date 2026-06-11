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Morre o engenheiro agrônomo Genor Mussatto, um dos responsáveis pela consolidação da cultura da maçã em Vacaria

Ex-secretário municipal da Agricultura, produtor rural, fundador de entidades do setor e ex-presidente do Glória, ele teve papel decisivo no desenvolvimento da fruticultura na região

Pablo Ribeiro

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