Morre o engenheiro agrônomo Genor Mussatto, um dos responsáveis pela consolidação da cultura da maçã em Vacaria

Mussato também foi sócio-fundador da Associação Gaúcha dos Produtores de Maçã (Agapomi). Larissa Mussatto Assaf / Arquivo Pessoal

O engenheiro agrônomo e produtor rural Genor Mussatto, um dos principais responsáveis pela introdução e consolidação da cultura da maçã em Vacaria, morreu na quarta-feira (10), aos 83 anos. Natural de Ipê, Mussatto contribuiu para a transformação econômica de Vacaria, que se tornou uma das maiores regiões produtoras de maçã do país.

Em nota, a Câmara de Vereadores de Vacaria destacou que Mussatto teve participação decisiva no processo que consolidou a fruticultura de clima temperado na região. Formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), ele atuou como extensionista rural, consultor, produtor de frutas e dirigente de empresas ligadas ao agronegócio.

Entre 1973 e 1978, ocupou o cargo de secretário municipal da Agricultura de Vacaria. Durante o período, participou da implantação dos primeiros projetos voltados à fruticultura de clima temperado, contribuindo para a estruturação de uma cadeia produtiva que se tornaria referência nacional.

A prefeitura de Vacaria também ressaltou a importância de Mussatto para o setor agropecuário. Em nota, a administração municipal destacou que ele atuou na introdução de novas tecnologias, no fortalecimento do setor produtivo e no desenvolvimento de empreendimentos agrícolas que ajudaram a posicionar Vacaria entre os principais polos da fruticultura brasileira.

Sócio-fundador da Associação Gaúcha dos Produtores de Maçã (Agapomi), Mussatto também participou da fundação da Sociedade dos Agrônomos de Vacaria. Além da atuação no agronegócio, teve passagem pelo esporte. Foi presidente do Grêmio Esportivo Glória entre 1998 e 2001.