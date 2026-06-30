Morre Juvenil Nunes de Moraes, o Batatinha, líder comunitário de Caxias do Sul

Batatinha era presidente do Esporte Clube Londrina, tradicional equipe do futebol amador caxiense. Arquivo pessoal / Divulgação

Morreu, nesta segunda-feira (29), aos 71 anos, Juvenil Nunes de Moraes, conhecido como Batatinha, ex-líder comunitário de Caxias do Sul. O velório é realizado na Sala D das Capelas São Francisco. O sepultamento está marcado para as 15h30min desta terça-feira (30), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.

Batatinha foi presidente da Associação de Moradores do Bairro (Amob) Jardelino Ramos, diretor da União das Associações de Bairros (UAB) de Caxias do Sul e também integrou a diretoria da Amob São Gabriel. Em nota, a UAB lamentou o falecimento de Moraes.

Além da atuação comunitária, Batatinha era presidente do Esporte Clube Londrina, tradicional equipe do futebol amador caxiense. O clube destacou a dedicação dele ao esporte e o legado deixado:

"Apaixonado pelo esporte, Batatinha deixa um legado de amizade, dedicação e amor à sua família e ao futebol amador. Foi uma pessoa muito querida e respeitada por atletas, dirigentes, torcedores e por todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", afirma a nota.