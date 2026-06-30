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Luto
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Morre, aos 90 anos, irmã Terezinha Meletti, que dedicou décadas à recuperação de dependentes químicos na Serra

Religiosa da Congregação das Irmãs Pastorinhas, atuou em grupos de apoio em Caxias do Sul e Bento Gonçalves, tornando-se referência no acolhimento de jovens e adultos

Pablo Ribeiro

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