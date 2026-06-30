Morre, aos 90 anos, irmã Terezinha Meletti, que dedicou décadas à recuperação de dependentes químicos na Serra

O sepultamento da irmã Terezinha ocorre nesta terça-feira. Congregação das Irmãs Pastorinhas / Divulgação

Morreu, nesta segunda-feira (29), aos 90 anos, a irmã Terezinha Meletti, religiosa da Congregação das Irmãs Pastorinhas e reconhecida pela atuação voluntária na recuperação de dependentes químicos na Serra.

Ao longo de décadas, ela dedicou a vida ao acolhimento, à espiritualidade e ao acompanhamento de pessoas em situação de dependência química. Em Caxias do Sul, foi voluntária da Pastoral de Apoio Toxicômano Nova Aurora (Patna). Em Bento Gonçalves, coordenou a Pastoral de Apoio Comunitário ao Toxicômano Reencontro (Pactore), da Paróquia Santo Antônio, onde liderava grupos semanais de ajuda mútua e auxiliava no encaminhamento de dependentes para comunidades terapêuticas em outras cidades.

Em nota, a Congregação das Irmãs Pastorinhas destacou a dedicação e o amor com que a religiosa viveu sua missão, especialmente no trabalho voltado à recuperação e à espiritualidade de jovens e adultos dependentes químicos.

A Paróquia Santo Antônio, de Bento Gonçalves, também lamentou a morte da religiosa e ressaltou os anos de serviço prestados à comunidade paroquial.