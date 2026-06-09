Morre, aos 74 anos, o médico caxiense Joelci Tonet

O médico e estudioso da cardiologia moderna Joelci Tonet morreu nesta terça-feira (8), aos 74 anos. O profissional construiu uma trajetória marcada pela vida acadêmica, contribuindo para o avanço dos estudos eletrofisiológicos intracardíacos e para o desenvolvimento das técnicas que mais tarde evoluiriam para os modernos procedimentos no coração.
Caxiense, formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), se mudou para Paris (França), em 1997. No país, trabalhou no Instituto de Cardiologia do Hospital Pitié-Salpêtrière.
Tonet se dedicou a pesquisas nas áreas de eletrofisiologia cardíaca invasiva, mapeamento elétrico intracardíaco, taquicardias supraventriculares e diagnóstico e tratamento de arritmias complexas.
A cerimônia de despedida ocorre em Paris.