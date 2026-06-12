Moradores transformam travessa em cenário de Copa e fortalecem laços de vizinhança em Bento Gonçalves

Uma pequena travessa no bairro Conceição, em Bento Gonçalves, ganhou novas cores nas últimas semanas. Bandeirinhas, pinturas e desenhos inspirados no Brasil transformaram a Travessa Sandra Nice da Silva Lima. Para os moradores, o resultado vai muito além da decoração.

A mobilização começou há cerca de duas semanas e reuniu vizinhos de diferentes idades. A ideia surgiu entre os próprios moradores, que decidiram aproveitar os talentos da comunidade para decorar o local.

— Procuramos alguns modelos na internet e convidei os vizinhos que tinham mais talento para a pintura. Todo mundo aceitou e apoiou —conta o técnico de enfermagem Fabiano Lisboa, um dos idealizadores da iniciativa.

Sem recursos para contratar profissionais, os moradores assumiram todas as etapas do projeto. Enquanto alguns compravam materiais, outros desenhavam, pintavam e ajudavam na instalação das bandeirinhas. A travessa fica no caminho de uma escola de educação infantil e chama a atenção de quem passa pelo local. Crianças também participaram da transformação.

— Eu fui muito feliz. Isso aproximou bastante a gente da vizinhança —diz a estudante Rafaela Dias da Silva, de 13 anos.

Nicolas Xavier, de 7 anos, ajudou na pintura e aprovou o resultado:

— A rua ficou bonita. Todos os desenhos estão muito bonitos — afirma.

Para o pintor Jonathan Alves Xavier, que mora há dez anos no bairro, a experiência teve um significado especial. Pela primeira vez, ele participou de uma decoração coletiva ao lado do filho.

— Está sendo uma alegria. Meu filho adora ficar aqui e fazer isso junto com ele é grandioso — relata.

Além da mudança visual, a iniciativa fortaleceu a convivência entre os moradores. A dona de casa Lenara Müller diz que a união chamou a atenção de toda a comunidade.

— Uma união assim, que a gente vê no dia a dia, é maravilhosa. Mudou todo o ambiente — afirma.

Segundo ela, a experiência trouxe sentimentos que vão além da preparação para os jogos.

— A gente está precisando disso: mais empatia, mais amor, carinho, respeito e se doar ao próximo — completa.

O trabalho concluído também despertou orgulho entre os moradores. Para Fabiano, a decoração ajudou a mostrar uma imagem diferente da comunidade.

— As pessoas passam, tiram fotos e elogiam. Isso é motivo de orgulho para nós. Antigamente, o bairro era visto como violento, mas não é isso. Temos pessoas capazes, qualificadas e com muitos talentos aqui — diz.