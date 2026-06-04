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Missa campal e procissão de Corpus Christi reúnem oito mil pessoas, em Caxias do Sul

Também foram arrecadados cerca de 500 cobertores em ação solidária conduzida pela Pastoral Social da Diocese. Peças serão entregues na sexta-feira pela manhã à Cáritas e Casa Madre Teresa para doação aos necessitados

Andrei Andrade

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