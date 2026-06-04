Missa campal e procissão de Corpus Christi reúnem oito mil pessoas, em Caxias do Sul

Procissão iniciou pela Rua Sinimbu e seguiu pela Avenida Júlio de Castilhos, com parada em frente ao Hospital Pompéia para momento de oração e acolhimento Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A missa campal e a procissão de Corpus Christi reuniram cerca de oito mil pessoas em Caxias do Sul nesta quinta-feira, segundo estimativa da Diocese. Além da demonstração de fé, o gesto solidário da doação de cobertores resultou na entrega de 500 peças, que serão entregues nesta sexta-feira à Cáritas Diocesana e à Casa Madre Teresa, para posteriormente serem doadas aos necessitados.

A missa se iniciou às 14h30min. Se no ano passado o mau tempo forçou a realização dentro do templo, neste ano o clima permitiu que o bispo Dom José Gislon conduzisse o encontro a céu aberto, com os fiéis ocupando a Rua Sinimbu e a Praça Dante Alighieri, em frente à Catedral Santa Teresa.

Na sequência, houve procissão pela Sinimbu até a esquina da Marechal Floriano, dobrando então na Avenida Júlio de Castilhos para um momento de oração em frente ao Hospital Pompéia, em gesto de acolhimento aos enfermos e aos profissionais da saúde.

Dom José Gislon comemorou a boa participação da comunidade e também o bom número de doações, ressaltando que a partilha está no sentido da celebração de Corpus Christi:

- Penso que nossa fé não pode ser separada do nosso cotidiano da vida, do senso de justiça, segundo os critérios do evangelho. Ela precisa também ter gestos que identifiquem o nosso ser cristão, nosso ser discípulo e discípula do senhor Jesus. Essa partilha, esse gesto através da doação dos cobertores, significa que nós temos essa sensibilidade e olhar em relação aos mais necessitados, demonstrando nosso amor a Cristo e também ao próximo, que precisa da nossa caridade.

A celebração se encerrou por volta das 16h45min, com o retorno dos fiéis à Catedral Santa Teresa e as orações finais.



