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Ministério do Trabalho apura acidente que deixou funcionária da Codeca ferida em Caxias do Sul

Ocorrido envolveu um caminhão utilizado para transporte de resíduos, que atingiu a colaboradora. Empresa do município diz que acompanha o caso e presta assistência necessária

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