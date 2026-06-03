Ministério do Trabalho apura acidente que deixou funcionária da Codeca ferida em Caxias do Sul

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apura as circunstâncias de um acidente que deixou ferida uma funcionária da Codeca, em Caxias do Sul, nesta semana. A colaboradora passou por cirurgia e estava internada em estado considerado estável até o fim da manhã desta quarta-feira (3), segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza e Conservação (Sindilimp), Iva Ramos.

A mulher, de 53 anos, atua na empresa do município desde 2009 e atualmente exerce o cargo de coletora de resíduos. O acidente, registrado na tarde da segunda (1°), na região do bairro Santa Corona, envolveu um caminhão utilizado para depositar e transportar lixo, que a atingiu.

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De acordo com o gerente regional do MTE em Caxias do Sul, Vanius Corte, o objetivo principal é entender como aconteceu o acidente, inclusive ouvindo a trabalhadora, antes de aplicar qualquer medida. A apuração ainda está em fase inicial.

— O relato do sindicato é que o caminhão estava subindo um morro e, por algum motivo, desceu (de ré) e ela foi prensada. Foi bem feio o acidente — afirma Corte, explicando que a funcionária estaria na plataforma traseira do caminhão.

Por meio de nota, a Codeca informa que está acompanhando o caso e prestando a assistência necessária à servidora envolvida, "sendo a saúde dela a máxima prioridade". Confira: