Geral

Notícia

Mesmo com frio e tempo nublado, devoção reúne fiéis na Festa de Santo Antônio, em Bento Gonçalves

Com missas lotadas desde as primeiras horas da manhã, devotos participam de bênçãos, recebem pãezinhos abençoados e celebram o padroeiro da cidade 

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS