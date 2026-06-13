Mesmo com frio e tempo nublado, devoção reúne fiéis na Festa de Santo Antônio, em Bento Gonçalves

Freis abençoam fiéis ao lado da Igreja em Bento Gonçalves. Porthus Junior / Agencia RBS

A manhã fria e de céu encoberto deste sábado (13) não impediu que centenas de fiéis participassem da programação da 148ª Festa de Santo Antônio, em Bento Gonçalves.

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Desde as primeiras horas do dia, devotos estiveram no Santuário Santo Antônio para acompanhar as celebrações em homenagem ao padroeiro da cidade, considerada a festa religiosa mais antiga da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul.

A programação começou às 6h, com a tradicional alvorada festiva marcada pelo toque dos sinos do santuário. Em seguida, foram celebradas as missas das 7h e das 8h30min, que reuniram fiéis vindos de diferentes bairros da cidade e da região.

Após as celebrações, uma das cenas mais tradicionais da festa se repetiu no pátio do santuário. Os devotos formaram filas para receber a bênção individual dos freis capuchinhos. Depois da bênção, cada participante recebeu os tradicionais pãezinhos de Santo Antônio, distribuídos ao longo do dia. Neste ano, mais de 50 mil unidades foram preparadas graças à colaboração de mais de 30 padarias e supermercados de Bento Gonçalves.

Entre bênçãos, pãezinhos e agradecimento

Moradores do bairro Imigrante, Marlene Sandrin, de 68 anos, e Dorval Sandrin, de 66, participaram da primeira missa do dia, às 7h. Para eles, a devoção falou mais alto que as baixas temperaturas.

— É muito gratificante. A gente levanta com fé e vem para a missa. É muito legal participar porque é um dia religioso. O frio a gente dá um jeitinho. Santo Antônio é muito bom, a gente pede graças e se sente bem participando da missa — afirmou Marlene.

Devoto há muitos anos, Dorval destacou a tradição familiar ligada à festa.

— A gente continua mantendo essa tradição que vem dos avós. Santo Antônio é o padroeiro da nossa cidade. Tomamos a bênção e agora vamos garantir os pãezinhos abençoados — disse.

Entre os fiéis que passaram pelo pátio para receber a bênção estava Maria Teresa Postal, acompanhada das cachorrinhas Vitória e Filó, que também foram abençoadas pelos freis.

— A gente pede bênçãos para nós, para a cidade e para o mundo inteiro. A fé move montanhas. É essa fé que nos impulsiona para uma vida melhor e para fazer tudo o que temos coragem de fazer com a bênção dele — destacou.

Sobre a bênção recebida pelos animais de estimação, ela celebrou o gesto dos religiosos.

— Os freis deram bênção para a Vitória e para a Filó. Eles também são criaturas de Deus, e eu agradeço muito.

Uma festa construída pela fé e pela comunidade

Para o pároco da Paróquia Santo Antônio, padre Volmir Comparin, a longevidade da celebração demonstra a força da devoção ao santo que acompanha a comunidade bento-gonçalvense desde os tempos da imigração italiana.

— Nosso grande objetivo é honrar a Deus e venerar Santo Antônio, um santo que está presente aqui há 148 anos. Ele acompanhou os imigrantes e continua acompanhando todos nós nas dificuldades da vida.

O sacerdote destacou ainda o lema deste ano, “Na Casa de Santo Antônio somos todos irmãos”, inspirado na Campanha da Fraternidade.

— Quando nos espelhamos no Evangelho e no testemunho de Santo Antônio, entendemos que devemos derrubar certos muros para nos compreendermos melhor. Santo Antônio sempre valorizou a família, o matrimônio e a convivência harmoniosa. É um santo muito próximo das dificuldades das pessoas e, por isso, nunca é esquecido.

A organização da festa também celebra os frutos do trabalho comunitário. Coordenadora da comissão de festeiros ao lado do marido, Dorval Boccalon, Fabiane Boccalon afirmou que a preparação da festa é uma experiência de fé e serviço.

— A responsabilidade é grande, mas pensamos em todos que vieram antes de nós, que tinham fé e a certeza de que precisavam seguir em frente com o trabalho e a união da comunidade. A gente trabalha muito, doa muito, mas ganha muito mais.

Já Dorval resumiu o sentimento vivido neste dia festivo após meses de preparação.

— Tivemos bastante trabalho, mas hoje a gratificação é enorme. Quando começamos a festa parecia que eu carregava um elefante nas costas. Hoje estou carregando apenas uma pena, com muita alegria.