Merendeira caxiense é uma das vencedoras em concurso nacional de receitas de alimentação escolar

Eva Dagmar da Rosa trabalha há 20 anos na Escola Municipal Érico Veríssimo, em Vila Seca, mesmo distrito onde cresceu Neimar De Cesero / Agencia RBS

A caxiense Eva Dagmar da Rosa está entre as 55 vencedoras da terceira edição do concurso nacional Melhores Receitas da Alimentação Escolar, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A merendeira, que atua na Escola Municipal Érico Veríssimo, em Vila Seca, conquistou o prêmio com o prato Refogado de Feijão com Legumes, inspirado em uma receita simples que marcou sua infância. Como reconhecimento, receberá R$ 5 mil, enquanto a escola será contemplada com R$ 8 mil para investir na infraestrutura da cozinha.

Os vencedores foram definidos por votação popular entre 136 receitas finalistas de todo o país. No Rio Grande do Sul, cinco pratos chegaram à etapa decisiva. O Refogado de Feijão com Legumes recebeu 1.026 votos e garantiu uma das duas vagas destinadas ao Estado. A outra receita premiada foi o Sagu Tropical, de Piratini, que obteve 1.482 votos.

- É uma emoção que ainda nem sei explicar. Quero agradecer a todos que votaram, aos professores e ex-professores da Escola Érico Veríssimo, à minha família e às minhas colegas de trabalho, que me deram muita força durante toda essa trajetória. Também fico feliz porque o prêmio ajudará a melhorar a cozinha da escola - comemora a merendeira.

Antes de ser classificada para a final, receita elaborada por Eva Dagmar contou com a aprovação dos estudantes e da nutricionista da escola Neimar De Cesero / Agencia RBS

Integrante do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o concurso busca valorizar o trabalho das merendeiras e incentivar práticas de alimentação saudável, adequada e sustentável nas escolas públicas. Além da premiação, as receitas vencedoras passarão a integrar um e-book com experiências de todo o Brasil.

A cerimônia de entrega dos prêmios ocorrerá em 23 de junho, em Brasília, e contará com a participação de Eva e da nutricionista da Secretaria Municipal da Educação responsável pelo programa na rede municipal.

INSPIRAÇÃO NA INFÂNCIA

Funcionária da Codeca e atuando há duas décadas na escola da comunidade onde sempre viveu, Eva buscou inspiração em uma refeição preparada pela mãe para alimentar os sete filhos quando a família não tinha condições de comprar carne. O refogado de feijão era servido com polenta e, segundo a merendeira, segue presente até hoje nos encontros familiares. A receita foi adaptada para o concurso e acabou conquistando alunos, professores e nutricionistas da rede municipal.

Refogado de Feijão com Legumes garantiu à merendeira caxiense uma das premiações do concurso Neimar De Cesero / Agencia RBS

A RECEITA

Refogado de Feijão com Legumes

Rendimento: 30 porções

Tempo de preparo: 90 minutos

Ingredientes

1Kg de feijão preto ou carioca cozido (apenas grãos)

600g de moranga cabotiá em cubos, sem casca

600g de cenoura em cubinhos

300g de cebola picada

30g de alho picado

400g de tomate em cubos

40ml de óleo de soja

35g de sal

30g de cebolinha picada

30g de salsinha picada

0,3g de louro