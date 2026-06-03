Merendeira caxiense é uma das vencedoras em concurso nacional de receitas de alimentação escolar

A caxiense Eva Dagmar da Rosa está entre as 55 vencedoras da terceira edição do concurso nacional Melhores Receitas da Alimentação Escolar, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A merendeira, que atua na Escola Municipal Érico Veríssimo, em Vila Seca, conquistou o prêmio com o prato Refogado de Feijão com Legumes, inspirado em uma receita simples que marcou sua infância. Como reconhecimento, receberá R$ 5 mil, enquanto a escola será contemplada com R$ 8 mil para investir na infraestrutura da cozinha.
Os vencedores foram definidos por votação popular entre 136 receitas finalistas de todo o país. No Rio Grande do Sul, cinco pratos chegaram à etapa decisiva. O Refogado de Feijão com Legumes recebeu 1.026 votos e garantiu uma das duas vagas destinadas ao Estado. A outra receita premiada foi o Sagu Tropical, de Piratini, que obteve 1.482 votos.
- É uma emoção que ainda nem sei explicar. Quero agradecer a todos que votaram, aos professores e ex-professores da Escola Érico Veríssimo, à minha família e às minhas colegas de trabalho, que me deram muita força durante toda essa trajetória. Também fico feliz porque o prêmio ajudará a melhorar a cozinha da escola - comemora a merendeira.
Integrante do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o concurso busca valorizar o trabalho das merendeiras e incentivar práticas de alimentação saudável, adequada e sustentável nas escolas públicas. Além da premiação, as receitas vencedoras passarão a integrar um e-book com experiências de todo o Brasil.
A cerimônia de entrega dos prêmios ocorrerá em 23 de junho, em Brasília, e contará com a participação de Eva e da nutricionista da Secretaria Municipal da Educação responsável pelo programa na rede municipal.
INSPIRAÇÃO NA INFÂNCIA
Funcionária da Codeca e atuando há duas décadas na escola da comunidade onde sempre viveu, Eva buscou inspiração em uma refeição preparada pela mãe para alimentar os sete filhos quando a família não tinha condições de comprar carne. O refogado de feijão era servido com polenta e, segundo a merendeira, segue presente até hoje nos encontros familiares. A receita foi adaptada para o concurso e acabou conquistando alunos, professores e nutricionistas da rede municipal.
A RECEITA
Refogado de Feijão com Legumes
Rendimento: 30 porções
Tempo de preparo: 90 minutos
Ingredientes
1Kg de feijão preto ou carioca cozido (apenas grãos)
600g de moranga cabotiá em cubos, sem casca
600g de cenoura em cubinhos
300g de cebola picada
30g de alho picado
400g de tomate em cubos
40ml de óleo de soja
35g de sal
30g de cebolinha picada
30g de salsinha picada
0,3g de louro
Modo de preparo: em uma panela aquecer o óleo e refogar a cebola até ficar transparente. Colocar o alho e refogar rapidamente. Acrescentar o tomate e cozinhar até formar um molho. Adicionar o sal e o louro. Colocar a cenoura e a moranga, cobrir com água quente e deixar cozinhar até ficarem macios, porém firmes. Acrescentar o feijão cozido (somente os grãos), misturar bem. Se necessário, ajustar o sal. Manter o preparo úmido, mas sem caldo. Finalizar com salsinha e cebolinha.