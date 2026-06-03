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De Vila Seca para Brasília
Notícia

Merendeira caxiense é uma das vencedoras em concurso nacional de receitas de alimentação escolar

Eva Dagmar da Rosa, que chegou à final com um refogado de feijão com legumes, receberá R$ 5 mil, enquanto a escola será contemplada com R$ 8 mil para investimentos na infraestrutura da cozinha. Cerimônia de premiação será na capital federal

Andrei Andrade

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