“Me sinto escolhida”, conta moradora de Bento Gonçalves que acredita ter filmado nave extraterrestre

Poderia ser uma cena do filme Sinais, clássico sobre extraterrestres com Mel Gibson, ou até mesmo de Dia D, de Steven Spielberg, prestes a entrar em cartaz nos cinemas. No céu de Bento Gonçalves, na última terça-feira (2), luzes misteriosas foram registradas por uma moradora do Distrito de Tuiuty, no interior da cidade da Serra. Priscila Menoncin, 33 anos, acredita ter visto uma nave extraterrestre:

— Acredito que tudo tem um propósito. Me sinto privilegiada. Escolhida. Tantas pessoas querem ter o contato, que buscam ter e não conseguem — relatou.

O episódio foi o segundo no Brasil nos últimos dias. Antes, o influenciador Mayk Leão viralizou com a filmagem de luzes coloridas no céu de Campo Largo, no Paraná.

Produtora de uvas e de sucos, Priscila primeiro levou um susto por conta do barulho gerado pelo suposto OVNI (objeto voador não identificado). A primeira aparição foi na segunda (1º), quando as câmeras de segurança registraram. Depois, na terça, o cenário se repetiu. Desde então, a moradora de Bento conta que os cães dela passam agitados "a noite inteira".

— Tinha barulho também. Era tipo uma corrente ou aquelas engrenagens torcendo — descreveu Priscila.

Na primeira noite, Priscila ficou com medo de sair de casa. Contudo, na segunda vez, a produtora estava preparada para descobrir mais sobre as luzes misteriosas:

— Eu estava com aquele sentimento de que pena que não saí para fora (na primeira noite). E quando vi de tarde, comecei a sentir a vibração que tinha sentido de noite e ouvi uns barulhos estranhos. Pensei, "será que vai vir de novo?", e aí coloquei o telefone carregar.