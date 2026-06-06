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“Me sinto escolhida”, conta moradora de Bento Gonçalves que acredita ter filmado nave extraterrestre

Priscila Menoncin presenciou episódios na segunda-feira (1º) e na terça (2). É o segundo caso do Brasil em poucos dias. O primeiro foi registrado em Campo Largo (PR)

Bruno Tomé

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