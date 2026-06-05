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Mais um? Mulher relata ter visto OVNI no interior do RS: "Em cima da nossa casa"

Registro publicado nas redes sociais mostra o que Priscila Menoncin acredita ser uma nave extraterrestre

Kassiane Michel

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