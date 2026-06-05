Mais um? Mulher relata ter visto OVNI no interior do RS: "Em cima da nossa casa"

Luzes atípicas chamaram a atenção de uma produtora rural do interior de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O registro da última segunda-feira (1º) mostra o que Priscila Menoncin acredita que seria uma nave extraterrestre.

— Em cima da nossa casa, ó, vocês não escutam o barulho? — diz ela na filmagem.

A aparição do suposto OVNI (objeto voador não identificado) no Rio Grande do Sul ocorreu um dia depois que o influenciador Mayk Leão viralizou com a filmagem de luzes coloridas no céu de Campo Largo, no Paraná. A sequência de stories dele, publicada no domingo (31) no Instagram, rapidamente repercutiu.

O vídeo publicado por Priscila também fez sucesso nas redes e atraiu comentários, tanto de quem acredita em ETs, quanto de quem afirma não ter avistada nada atípico.

A agricultora relata que as luzes e um barulho estranho chamaram sua atenção por volta das 23h40min de segunda-feira.

— Eu comecei a escutar barulho. Tipo corrente, uns estalos, tipo engrenagens, sabe? E eu comecei a ficar assustada. Eu via que esse barulho estava em cima da casa.

Ela conta que chegou a chamar o marido, mas que ele não acordou. As filhas também permaneceram dormindo. Por isso, ela resolveu gravar para mostrar para os familiares no dia seguinte.

Na sequência, Priscila relata que um quarto, onde ninguém dormia, estava com a janela aberta.

— Quando eu olhei, estava passando luzes lá por fora, tipo uma vibração colorida, sabe? E eu comecei a filmar.

A mulher diz que sentiu medo e começou a rezar. Ela seguiu ouvindo barulhos por um longo tempo.

— Quem passa por isso sabe que é uma coisa que não tem explicação, que a gente fica sem reação, é um medo que não é comum da gente sentir — descreve.

Priscila afirma, ainda, que pesquisou na internet o assunto e encontrou o vídeo de Mayk Leão.