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Mais de R$ 30 milhões são anunciados para nova ponte que pode ligar Serra e Vale do Caí

A pedido dos municípios, recurso deve ser utilizado para construção de uma passagem pelo Rio Caí. Atualmente, travessia é feita pela Ponte do Bananal

Bruno Tomé

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