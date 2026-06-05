Mais de R$ 30 milhões são anunciados para nova ponte que pode ligar Serra e Vale do Caí

Anúncio de recursos entre Feliz e Vale Real. Samuel Baumgarten / Divulgação

O projeto de uma nova ponte sobre o Rio Caí, que pode ligar a Serra e o Vale do Caí, foi contemplado com um recurso de R$ 32,9 milhões, do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). O anúncio foi feito nesta sexta-feira (5), pelo vice-governador Gabriel Souza (MDB), em ato na Comunidade do Bananal, em Feliz.

Atualmente, o trecho é atendido pela Ponte do Bananal. O trajeto pode ser alternativa também entre a Serra e a Região das Hortênsias.

A nova travessia é planejada entre Feliz e Vale Real, em um ponto diferente da Ponte do Bananal. O projeto, atendido com os recursos do Estado, é uma demanda das dois municípios. O planejamento é da construção de uma ponte alta e com duas pistas, com 150 metros de extensão, passeio para pedestres e dispositivos de segurança.

Conforme a assessoria de imprensa de Feliz, o projeto prevê também a elaboração do projeto de engenharia e a execução completa da obra, incluindo fundações, estrutura da ponte, acessos viários, terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e demais obras complementares.

Samuel Baumgarten / Divulgação

Construída em 1968, a Ponte do Bananal sofre com frequentes interrupções em períodos de cheia devido à baixa cota de implantação da estrutura. O episódio de 2024 jogou luz à necessidade de uma nova estrutura.

— Esta é uma conquista construída por muitas mãos e que vai muito além de Feliz e Vale Real. Estamos falando de uma ligação estratégica para a mobilidade regional, para o escoamento da produção, para o turismo e, principalmente, para a segurança de quem utiliza essa travessia diariamente — destacou o prefeito de Feliz, Junior Freiberger.

Em julho do ano passado, 14 prefeitos da região encaminharam ao Comitê Gestor do Plano Rio Grande um pedido conjunto para que a construção da nova ponte fosse incluída entre as obras prioritárias do Estado, a partir de uma mobilização liderada por Freiberger e Marcelo Bettega, prefeito de Vale Real.

— Quando começamos essa luta nós plantamos uma semente e agora estamos colhendo os fruto — destacou Bettega.

Mais R$ 18 milhões para obras em Feliz