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Mais de 300 pedras da escadaria do Monumento ao Imigrante, em Caxias, são retiradas e numeradas para restauro

Cada bloco de basalto de até 200 quilos foi catalogado para ser reinstalado no mesmo local após conclusão da obra de contenção da água; infiltrações estavam deteriorando a estrutura, que terá as características preservadas

Pedro Zanrosso

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