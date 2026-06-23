Mais de 300 pedras da escadaria do Monumento ao Imigrante, em Caxias, são retiradas e numeradas para restauro

Pedras foram removidas e numeradas para voltarem ao local exato. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A primeira etapa da revitalização do Monumento Nacional ao Imigrante, em Caxias do Sul, finalizou a retirada dos cerca de 320 blocos de basalto maciço da escadaria que leva até a estátua construída pelo escultor pelotense Antônio Caringi e inaugurada no ano de 1954 pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, gaúcho de São Borja.

O trabalho foi necessário para que seja construída, abaixo e no entorno da escadaria, uma galeria de ventilação que vai evitar infiltrações e combater a umidade causada pela água da chuva, que, ao longo do tempo, deteriorou a estrutura.

Para manter as características originais, os responsáveis pela obra numeraram pedra por pedra para que cada uma seja reassentada no local exato de onde estava. Os blocos, que chegam a pesar até 200 quilos, estão espalhados ao longo do canteiro de obras às margens da BR-116 e revelam técnicas de construção tradicionais que não utilizavam concreto, o que, segundo a arquiteta Leila Schaedler,

poderia ter protegido a escadaria da ação do tempo.

— Construíam muito bem na época, mas assentavam em cima das pedras porque o concreto não era um elemento natural, trabalhavam com os materiais que tinham. O dano maior era então causado pela água que saliniza os mármores da cripta e causa a erosão da escadaria. Identificamos que ela lavava a terra por baixo e, sem uma base sólida, algumas pedras chegavam a quebrar. A qualquer momento poderia ruir. Era um risco para as pessoas que circulavam. A parede ficará seca e a água será direcionada para a rede pluvial. É uma obra de valor significativo, que, no fim das contas, não vai ser vista, mas é extremamente necessária para o funcionamento no futuro.

A arquiteta Leila Schaedler acompanha a obra de restauro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Além da galeria de drenagem que vai permitir o direcionamento adequado da água, a primeira etapa construirá uma base estrutural para o elevador que será instalado na segunda fase. A obra foi aprovada no Pró-Cultura RS (LIC) e conta com valor total de R$ 1.987.225,65, além de contrapartida de R$ 872.024,29 da prefeitura de Caxias do Sul. São ao todo R$ 2.859.249,94 destinados somente à execução da primeira fase.

A segunda etapa que irá contemplar a estrutura interna acontecerá, segundo a prefeitura, em um novo projeto previsto para 2027.

Pedras retiradas à mão

A praça onde está o Monumento ao Imigrante fica em uma encosta, e a última vez que recebeu melhorias foi na década de 1980. Coube à equipe da Arquium Construções e Restauro retirar as mais de 300 pedras e organizá-las de forma a ficarem próximas de onde saíram para voltarem a formar a escada.

Ao redor do monumento, uma espécie de corredor coberto foi construído para dar condições aos trabalhadores em caso de mau tempo. Depois de concluída, uma nova etapa de limpeza e restauro da cripta que abriga o museu deve se iniciar no ano que vem.