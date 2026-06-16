Mais de 1,5 mil ovos, 70 litros de leite e 250 quilos de doce de leite:  bolo gigante será distribuído no aniversário de Caxias

Bolos serão entregues em potes para 3 mil pessoas. Ícaro de Campos / Divulgação

No próximo sábado (20), Caxias do Sul comemora 136 anos e a celebração será com o já tradicional bolo entregue na Praça Dante Alighieri.

Para que as três mil porções sejam distribuídas, o Senac, responsável por fazer o doce de baunilha com recheio de doce de leite, vai utilizar grandes quantidades de ingredientes.

Na receita estão 260 pacotes de mistura para bolo, 10kg de açúcar, 70 litros de leite, 1.650 ovos, 14kg de margarina, 250kg de doce de leite, 15kg de chocolate granulado e 60 litros de chantilly.

A distribuição ocorre a partir das 16h, na Praça Dante Alighieri. Chamado neste ano de Caxias do Sul das Pessoas, o evento de comemoração terá ainda outras atividades.

Junto com a distribuição do bolo, o público poderá conferir a apresentação da banda da Brigada Militar e da Oficina de Choro da Serra Gaúcha. Das 10h às 16h, a praça recebe também a edição mensal do Vacina Caxias, das 10h às 16h.

Em caso de chuva, a vacinação será suspensa, mas a distribuição do bolo será mantida.

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