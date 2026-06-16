Geral

136 anos
Notícia

Mais de 1,5 mil ovos, 70 litros de leite e 250 quilos de doce de leite:  bolo gigante será distribuído no aniversário de Caxias

Serão 3 mil porções servidas no pote a partir das 16h deste sábado na Praça Dante Alighieri

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS