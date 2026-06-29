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Já é Natal!
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Mais atrações gratuitas e novos espetáculos: o que esperar do 41° Natal Luz de Gramado

Com duração de 88 dias, o evento oferece mais atividades na área central e o Grande Desfile de Natal passa a ser na Expogramado

Ana Júlia Griguol

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