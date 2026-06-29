Mais atrações gratuitas e novos espetáculos: o que esperar do 41° Natal Luz de Gramado

Grande Desfile de Natal passa a ser na Expogramado. Ana Júlia Griguol / agencia RBS

Show diário de acendimento das luzes, paradinha de Natal e novos espetáculos. Essas são algumas das novidades anunciadas durante a coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (29), sobre o 41º Natal Luz de Gramado.

Serão 88 dias de evento, entre 22 de outubro de 2026 a 17 de janeiro de 2027, com mais de 400 atividades artísticas e culturais distribuídas pela cidade e 2,5 mil profissionais envolvidos. Nesse ano, a programação conta com mais atrações gratuitas, como o show de acendimento das luzes de Natal, que irá ocorrer diariamente no Palácio dos Festivais e a retomada da Paradinha de Natal, nas sextas, sábados e domingos, na extensão da Avenida Borges de Medeiros.

— A gente sabe que Natal é vida, Natal é um sentimento de união. Discutimos sobre como deixar Gramado cada vez mais de portas abertas para receber as pessoas e sabemos que é oferecendo muitas atrações, programações interessantes, que as pessoas vivam a cidade de Gramado, mas não só nos espetáculos pagos, ou não só numa programação pontual, mas que a cidade toda vire esse grande parque de Natal — explica o diretor geral do Natal Luz, Stefano Roldo.

A programação gratuita inclui ainda intervenções culturais pelas ruas da cidade, apresentações artísticas na Rua Coberta e na Vila de Natal, instalada na Praça das Etnias. Também estão mantidas ações tradicionais como o Tannenbaumfest, concurso de decoração de pinheiros na Avenida Borges de Medeiros, e o Brilha Gramado, que envolve empresas na decoração de vitrines e fachadas.

Novos espetáculos

Além do tradicional Nativitaten, que este ano apresenta um novo espetáculo e cenografia, o Natal Luz passa a contar com dois novos espetáculos pagos: O Brilho do Natal e Natal Luz in Concert, ambos no Palácio dos Festivais.

O Brilho do Natal aposta em uma proposta imersiva, com uso de tecnologia, figurinos iluminados e interação com o público. A programação prevê 75 apresentações, com capacidade para 800 pessoas por sessão. Já o Natal Luz in Concert será conduzido pela Orquestra Sinfônica de Gramado e terá oito apresentações.

Entre os espetáculos consagrados, o Grande Desfile de Natal volta a ocorrer no Expogramado, em espaço coberto, com 39 apresentações e público de até 3.640 pessoas por sessão. A mudança de lugar se dá para garantir mais conforto aos visitantes, segurança e uma experiência imersiva com luzes, música e elementos natalinos.

Ingressos à venda